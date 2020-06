Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās iedzīvotāji iecirkņu maiņu varēs pieteikt elektroniski

VARAM iepazinusies ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšlikumiem vēlēšanu norisei, kā rezultātā izstrādājusi arī attiecīgas izmaiņas. Grozījumi pamatā izstrādāti, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku vēlēšanu norisi Covid-19 laikā. Valdība piedāvātās izmaiņas plāno skatīt otrdien, 16.jūnijā.

Šobrīd spēkā esošā redakcija paredz, ka vēlētājs, kurš vēlas mainīt iecirkni, iesniegumu par iecirkņa maiņu iesniedz pats personiski. Grozījumi paredz, ka Covid-19 vīrusa apstākļos, vēlētāji varēs iecirkņa maiņu pieteikt pa pastu, kā arī pa e-pastu vai portālā "www.latvija.lv".

"Šie grozījumi arī novērstu iespēju apstrīdēt vēlēšanu norisi vai rezultātus, ja Covid-19 apstākļos dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs klientu apkalpošana klātienē nebūtu iespējama," pauž VARAM. Tāpat šī kārtība dotu iespēju vēlētājiem, kuriem ir noteikta pašizolācija vai karantīna un kuriem nav atbilstošu prasmju vai iespēju, mainīt vēlēšanu iecirkni pa pastu.

Ņemot vērā, ka Rīgas domes vēlēšanas notiks Covid-19 vīrusa apstākļos, noteikts arī garāks vēlēšanu iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās, tādējādi mazinot drūzmēšanās iespēju un vairāk ļaujot pasargāt riska grupās ietilpstošos vēlētājus.

Plānots, ka trešdien iecirkņi strādās no plkst.16 līdz 20, ceturtdien - no plkst.9 līdz 16, bet piektdien - no plkst.12 līdz 21.

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatību, rosināts arī mainīt kārtību, kā vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties nobalsot iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Proti, paredzēts, ka pieteikumu par balsošanu atrašanās vietā nebūs jānogādā iecirknī, bet vēlētājs vai viņa ģimenes loceklis vai uzticības persona to varēs iesniegt elektroniski vai pa pastu.

Savukārt gadījumā, ja kāds no darbiniekiem, kam būtu jāstrādā vēlēšanu iecirknī būs inficējies ar Covid-19 un iecirkņa komisijas locekļiem tiks noteikta pašizolācija vai karantīna, tad iecirknis tiks slēgts. Vēlētāji tiks novirzīti uz blakus esošajiem iecirkņiem.

Tāpat būs iespēja nepieciešamības gadījumā organizēt balsošanu vēlētāju atrašanās vietās iepriekšējās balsošanas dienās. "Tas dos iespēju apkalpot vairāk vēlētāju gadījumā, ja Covid-19 vīrusa draudu dēļ tiktu saņemts lielāks skaits pieteikumu balsošanai atrašanās vietās, nekā parasti," uzskata VARAM.

Vienlaikus paredzēta iespēja vēlētājiem balsot ne tikai savā vēlēšanu iecirknī, bet jebkurā citā Rīgas iecirknī.

Ņemot vērā iepriekšējo Eiropas Parlamenta vēlēšanu pieredzi, kad tehniskie risinājumi kādu iemeslu dēļ var nebūt pieejami, paredzēta iespēja, ka šādā gadījumā vēlētājs, kas nav attiecīgā iecirkņa vēlētājs, var nobalsot reģistrācijas aploksnē. Sistēmas darbībai atjaunojoties, iecirkņa komisija sistēmā pārliecināsies, vai vēlētājs jau nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlētājs, pa šo laiku, kamēr sistēma nedarbojas, ir nobalsojis citā vēlēšanu iecirknī, tad reģistrācijas aploksnē nodotā balss tiks anulēta.