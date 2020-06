Sagaidīt saullēktu un mazgāties rīta rasā nevarēsim bariņā, tas būs iespējams tikai savējo lokā vai cēlā vientulībā. Kā likumīgi nosvinēt Līgo svētkus, Jauns.lv jautāja Kultūras ministrijai. Ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale atbildēja uz Jauns.lv lasītājus interesējošiem jautājumiem.

- Vai par publisku pasākumu var uzskatīt, piemēram, viesu nama pirtiņu, ko noīrējusi svētku sagaidīšanai viena ģimene – septiņi cilvēki? Vai viņiem pusnaktī būs jāiet gulēt un viņi nevarēs sagaidīt saullēktu?

- Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka, ka pasākums ir uzskatāms par privātu, ja tas privātā kārtā organizēts arī publiskās telpās vai vietās (2.3. pants). Ja pasākums tiek rīkots kā privāts vienas ģimenes pasākums un tajā piedalās vienas ģimenes 4-7 cilvēki, tas nav uzskatāms par publisku pasākumu un nav organizējams tikai laikā no 06.30 līdz 24.00; ģimenes locekļi var kopā sagaidīt saullēktu.



- Vai 20 cilvēku liela folkloras kopa drīkstēs Jāņu nakti pavadīt kāda pagasta lielas brīvdabas estrādes teritorijā?

- Līdz 30. jūnijam ārtelpās var tikt organizēti publiski pasākumi, kuru dalībnieku skaits nepārsniedz 300 personas, starp pasākuma dalībniekiem ievērojot divu metru distanci jeb paredzot 4m2 laukumu uz katru no pasākuma dalībniekiem. Pasākuma norises laiks ir no 06.30 līdz 24.00



- Kas jāņem vērā Līgo svinētājiem, ja viņi gribēs sagaidīt svētkus naktī un vērot saullēktu?

- Publiski pasākumi Līgo/Jāņu svinētājiem organizējami vien laikā no 06.30 līdz 24.00. Privātam pasākumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jārespektē piesardzības pasākumi.



Valsts policija norādījusi, ka par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu fiziskas personas var sodīt no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskās personas – no 140 līdz 5000 eiro. Vai policija kontrolēs privātus Jāņu svinēšanas pasākumus kontrolēs, Jauns.lv jautāja Liepājas pašvaldības policijas Analītiskās nodaļas priekšniekam Kasparam Vārpiņam. Viņš teica: “Speciāli privātus pasākumus nekontrolēsim, taču, ja tiks saņemta informācija, ka tiek pārkāpti noteikumi, tad, protams, reaģēsim”.

Jāteic, ka šogad jau esam pieraduši pie lielo svētku “netradicionālas”, savrupas svinēšanas. Sākoties pandēmijai, mums nācās atteikties no Lieldienu atzīmēšanas un lielās šūpošanās. Martā noteikumi bija vēl striktāki – tad vispār nevarēja notikt nekādi publiski pasākumi pat dienas laikā.