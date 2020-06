Telefonaptauju intervētāji var būt arī ļoti uzmācīgi. Ja neatbildēsiet pirmo reizi, no dažādiem numuriem jums var zvanīt vēl četras reizes. (Foto: ddp images/Marcin Balcerzak/Shot / Vida Press)

Kā telefonaptauju firma zina, kur dzīvoju?

Sabiedrība Elmārs

Barkāns "Likums un Taisnība"

Sagadījās, ka man vienas dienas laikā trīs reizes zvanīja no aptauju firmas SKDS. Nebija laika, tomēr vakarpusē piekritu atbildēt. Aptauja bija par lidostu, bet jau pie otrā jautājuma sapratu, ka nevēlos atbildēt. Intervētājs teju vai apgalvojumu formā man teica: “Nu, tātad jūs dzīvojat lidostas tuvumā...” Biju ļoti pārsteigts, jo nebiju paudis vai kādās anketās minējis, ka agrāk dzīvoju lidostas tuvumā – Mārupes novadā. Kā viņš to varēja zināt? Vai tā nav nelikumīga datu noplūde? Un kāpēc viņi mani mērķtiecīgi ar zvaniem tiranizēja visas dienas garumā? It kā jau iepriekš mani bija izvēlējušies par upuri...” žurnālam "Likums un Taisnība" jautā lasītājs Vitolds.