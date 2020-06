Līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās - ne vairāk kā 300 cilvēku

Pasākumu organizatoriem, kas ārtelpās plāno uzņemt ne vairāk kā 300 cilvēkus, jāievēro, lai vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības.

Savukārt no 1.jūlija līdz 31.jūlijam vienlaikus iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāk par 1000 kvadrātmetriem, varēs uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki. Telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, vienlaikus varēs uzturēties līdz 500 cilvēkiem. Šajā gadījumā pasākumu organizatoriem ir jānodrošina, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra. Tāpat uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.

No 1.jūlija līdz 31.jūlijam ārtelpās varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, ievērojot, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības.

No 1.augusta līdz 31.augustam pasākumā iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, vienlaikus varēs uzturēties ne vairāk kā 250 cilvēki. Savukārt telpās, kuru platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, varēs pulcēties ne vairāk kā 500 cilvēki. Līdzīgi kā iepriekš, arī augustā pasākuma organizatoriem ir jānodrošina, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra. Tāpat uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Pasākuma organizatoriem ir arī jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.

Ievērojot, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības, no 1.augusta līdz 31.augustam ārtelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 1000 cilvēki.

Pulcēšanās ierobežojumu prasības neattiecas uz izstāžu, kultūras, organizētu sporta treniņu vai nodarbību norises vietām, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietām, piemēram, dzelzceļa stacijas, autoostas, lidosta un tamlīdzīgi, kā arī uz dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

Maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, paredz VM izstrādātais noteikumu projekts.