Latviešu puišu trijotne, kas kājām nāca no Vācijas, ir veiksmīgi atgriezusies mājās

Brāļi Jānis un Mārtiņš Krauši no Saldus un cēsnieks Jānis Peders ir veiksmīgi atgriezušies Latvijā.

Jauns.lv jau vēstīja, ka trīs trīsdesmitgadnieki, atsaucoties uz sludinājumu, devās strādāt uz lopkautuvi Vācijas vidienē. Diemžēl Latvijā piedāvātais darba līgums krasi atšķīrās no Vācijā izdotā un samaksa tāpat. Viņu peļņas brauciens izvērties mājupceļā kājām, naktis pārlaižot mežā.

"23. maijā savācām no hoteļa mantas un devāmies mājupceļā. Vēlējāmies gan braukt ar auto, ar vilcienu, bet sanāca pārlieku dārgi mūsu iespējām," stāstīja Jānis.

Dienā viņi nogāja 25-30 kilometrus, abi pārējie draugi piemērojās Jāņa ātrumam, jo viņš nevar naski paiet, citādi būtu tikuši daudz tālāk.

Gājējiem savu palīdzību piedāvāja Lauris, kurš solīja puišus atvest mājās, bet bija neskaidrības par to, vai varēs tikt pāri Polijas robežai. "Varu aizbraukt un puišus atvest, tā nav problēma. Pats esmu no Jelgavas, bet strādāju Rīgā, firmā. Redzu, ka cilvēkiem vajadzīga palīdzība. Tas nav nopietni, ka no Vācijas jānāk kājām mājās," stāstīja Lauris.