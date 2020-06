Bauskas novadā notriekts uz ceļa izskrējis zēns

2012.gadā dzimušais bērns notriekts Codes pagastā uz ceļa Vecsaule - Rudzi - Code. Viņš izskrējis uz ceļa braucamās daļas tuvu braucošai automašīnai "Volkswagen Golf", kuru vadīja 1971.gadā dzimusi sieviete. Pēc negadījuma zēns nogādāts ārstniecības iestādē.

VP aicina vecākus regulāri atgādināt bērniem ceļu satiksmes noteikumu prasības, piedaloties satiksmē gan kā velosipēdistiem, gan kā gājējiem vai automašīnas pasažieriem, un arī pārrunāt citus aktuālus ar drošību saistītus jautājumus, lai varētu mierīgi un droši pavadīt vasaras brīvlaiku. Turklāt, runājot par veselību un dzīvību, ir svarīgi apzināties bērna pieredzes, uzmanības un nepieciešamo iemaņu trūkumu un dabisko ziņkārību, uzsvēra Kalniņa.

Tipiskās bīstamās situācijas, kas rodas uz ceļa braucamās daļas, ir, kad bērni to šķērso, nepārliecinoties, vai pa to brauc kāds transportlīdzeklis. Tāpat VP novērojusi, ka bērni neprot savlaicīgi pamanīt transportlīdzekļus, kas izdara pagriezienu vai arī tuvojas no aizmugures. Bērni arī mēdz izskriet uz ceļa braucamās daļas no šķēršļa aizsega, kas neļauj pārskatīt ceļu vai ielu.

Bērni arī nepamana tālumā braucošos transportlīdzekļus, jo īpaši motociklus un vieglās automašīnas, kā arī neprot pareizi noteikt transportlīdzekļu braukšanas ātrumu un nepareizi izprot jēdzienus "tālu" un "tuvu", inerces dēļ no drošas zonas izskrien nedrošā, uzsvēra likumsargi.

Tāpat esot situācijas, kad, šķērsojot ceļa braucamo daļu, bērns fokusē skatienu uz kādu objektu vai arī otrā ceļa pusē esošu pazīstamu personu un rezultātā nepamana transportlīdzekļus, kas tuvojas no sāniem. Turklāt, pārvietojoties grupā, bērni paļaujas uz priekšā esošajiem, tāpēc nepievērš uzmanību tam, kas notiek uz ceļa braucamās daļas, secinājusi policija.

Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos uz Latvijas autoceļiem cietuši 23 cilvēki, to skaitā arī trīs gājēji un deviņi velosipēdisti.

Pieci velosipēdisti ceļu satiksmes negadījumā iekļuvuši Rīgas reģionā, Kurzemē - divi, bet Zemgalē un Latgalē katrā pa vienam.

Kopumā valstī reģistrēti 95 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 20 bija ar cietušajiem.

Diennakts laikā Rīgas reģionā notikuši desmit ceļu satiksmes negadījumi, Kurzemē - pieci, Vidzemē - četri, bet Zemgalē un Latgalē katrā pa diviem negadījumiem, liecina VP apkopotie dati.