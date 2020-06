"Rīgas siltums" veiks hidraulisko pārbaudi: piektdien Daugavas labajā krastā nebūs siltais ūdens

Iedzīvotāji Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengaragā, Dārzciemā, Dreiliņos, Pļavniekos, Purvciemā, Mežciemā, Teikā, Juglā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Grīziņkalnā, Brasā, Maskavas forštatē, Avotos, Rumbulā, Šķirotavā, Skanstē un Pētersalā - Andrejsalā, nesaņems karsto ūdeni.

Karstā ūdens padevi plānots atjaunot jau tās pašas dienas vakarā, izņemot tās vietas, kur tiks atklāti bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.

Karstā ūdens temperatūra pakāpeniski pazemināsies jau ceturtdienas, 4.jūnija, vakarā.

Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti - siltumnesēja spiediens tajos sasniedz 16 atmosfēras. Droša un nepārtraukta siltumapgāde ir īpaši svarīga ziemā, kad, plīstot siltumapgādes caurulēm, avārijas situācijā pie zemām āra gaisa temperatūrām var aizsalt visa mājas apkures sistēma.

Vasaras laikā tiek plānotas hidrauliskās pārbaudes arī citās centralizētās siltumapgādes zonās, par iespējamiem karstā ūdens pārtraukumiem tiks ziņots atsevišķi.

AS RĪGAS SILTUMS lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot par hidrauliskās pārbaudes laikā novērotajām ūdens noplūdēm siltumtīklos pa Klientu diennakts bezmaksas tālruni 8 00000 90.

Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt arī dzīvokļu īpašniekus.

AS RĪGAS SILTUMS atgādina - ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem jānodrošina drošs siltumapgādes sistēmu atslēgums no AS RĪGAS SILTUMS siltumtīkliem.

Hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību, tādējādi, samazinot apkures sezonā iespējamo siltumtīklu defektu skaitu. To laikā katru siltumtīklu posmu pārbauda ar paaugstinātu spiedienu. Hidraulisko pārbaužu laikā tiek kontrolēts cauruļvadu, armatūras, savienojuma atloku un kompensatoru blīvums.