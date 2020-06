Pūce tiksies ar dabas aizsardzības sistēmas pilnveides priekšlikumu izstrādātājiem

Lai īstenotu VARAM stratēģijā ietverto uzdevumu un izveidotu vienotu tehnoloģiski modernu dabas izziņas centru, spēcinot dabas izglītības funkciju, darba grupas ziņojumā ir iekļauti vairāki priekšlikumi, kas paredz iestādēm kopīgi veikt iepirkumus un apvienot tehniskos resursus. Tāpat ziņojumā ir ietverti četri iespējamie varianti atsevišķu DAP funkciju nodošanai Valsts vides dienestam (VVD).

Piemēram, tiek piedāvāts, ka VVD no DAP pārņem zvejas un makšķerēšanas kontroli un administratīvo lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas funkciju, savukārt DAP no VVD pārņem zaudējumu novērtēšanu par nodarīto kaitējumu dabai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Tāpat viens no variantiem ir nodot VVD pārvaldē kontroles un atļauju/saskaņojumu izdošanas funkciju pilnā apmērā, kā arī iespējams citas DAP funkcijas un uzdevumus, VVD kļūstot par atbildīgo iestādi par Natura 200 teritorijām. Savukārt DAP piedāvāts saglabāt izglītošanas un informēšanas funkciju un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas organizēšanu.

Ziņojumā ietverti darba grupā paustie viedokļi, rakstiski iesūtītie komentāri, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veiktā audita secinājumi.

Ministrijā 2020.gada janvārī tika izveidota darba grupa ar ministrijas, DAP un VVD vadošo amatpersonu un struktūrvienību vadītājiem ar mērķi izstrādāt priekšlikumus dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei saistībā ar DAP, Latvijas Dabas muzeja un Nacionālā botāniskā dārza, kā arī VVD funkciju izpildi. Kopš aprīļa darba grupā darbojās arī Vides konsultatīvās padomes pārstāvis.

DAP apsaimnieko valstij piederošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus īpašumus, kas ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mugurkauls. Tādēļ nepieciešams stiprināt un stratēģiski virzīt DAP darbību attiecībā uz šo īpašumu apsaimniekošanu. Vienlaikus VARAM apzinās, ka dabas aizsardzības eksperti un speciālisti ar savām zināšanām un pieredzi ir būtisks resurss dabas aizsardzības funkciju īstenošanai. Veicot funkciju pārdali starp iestādēm, netiek plānots samazināt šo darbinieku skaitu, taču atsevišķiem darbiniekiem mainīsies darba pienākumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), saskaņā ar tās stratēģijā noteikto un Ministru kabineta uzdoto*, kopš 2019.gada novembra strādā pie dabas aizsardzības institucionālās reformas īstenošanas. Tā nepieciešama, lai stiprinātu dabas aizsardzības un izglītības funkcijas Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), Latvijas Dabas muzejā un Nacionālā botāniskā dārzā, un izstrādātu priekšlikumus dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei, kā arī novērst funkciju dublēšanos, katrai iestādei nosakot skaidru atbildību.

*2017.gada augustā Ministru kabinets uzdeva VARAM vērtēt atbalsta funkciju īstenošanai novirzītos resursus Valsts vides dienestā un Dabas aizsardzības pārvaldē, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes struktūras optimizēšanu.