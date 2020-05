Tikmēr Rīgā, kur patlaban zināms par 120 sasirgušajiem, reģistrēts viens jaunatklāts inficētais.

Arī Mārupes novadā aizvadītājā diennaktī reģistrēts viens Covid-19 pacients. Patlaban šajā pašvaldībā, ieskaitot atveseļošanās gadījumus, reģistrēti 14 inficētie, tomēr nav zināms, cik no tiem ir joprojām inficēti, jo Covid-19 pacientu kopskaits nepārsniedz piecus.

Savukārt Priekuļu novadā faktiskās adreses maiņas dēļ aktīvo saslimšanas gadījumu skaits krities par vienu, tādējādi patlaban tur zināms par 42 inficētajiem.

Aktīvas saslimšanas joprojām reģistrētas 49 pašvaldībās, tostarp, Alūksnes, Amatas, Ādažu, Babītes, Bauskas, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Durbes, Grobiņas, Ikšķiles, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas un Vecpiebalgas novados, kā arī Ventspilī, Valmierā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Rīgā.

Katrā no vecuma grupā, proti, no 20 līdz 29, no 40 līdz 49 un no 60 līdz 69 gadiem pēdējā diennaktī konstatēts pa vienam Covid-19 pacientam.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī konstatēti trīs jauno Covid-19 pacienti, kamēr četri iepriekš inficētie izveseļojušies. Tādējādi līdz šim no Covid-19 atveseļojušies 745 jeb 69,95% sasirgušo.

Pagājušajā diennaktī veikti 1427 Covid-19 testi, bet līdz šim Latvijā kopumā veikts 106 931 izmeklējums, saslimušas 1064 personas, bet 24 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu jeb slimnīcās ievietotu Covid-19 pacientu. Patlaban stacionāros ārstējas 22 pacienti, no kuriem 19 ir ar vidēji smagu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 150 pacienti.