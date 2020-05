Atbalsta ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu mazināšanu izglītības, interešu izglītības, sporta un kultūras jomā

No 1.jūnija klātienē varēs norisināties valsts pārbaudījumi, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, un iestājpārbaudījumi izglītības ieguvei pamatizglītības, vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās. Tāpat arī klātienes valsts pārbaudījumi augstākās izglītības iestādēs, ja tos nav iespējams veikt attālināti.

Tāpat no 1.jūnija atļauta arī bērnu nometņu norise. Tāpat klātienē varēs norisināties profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācību process un interešu izglītības programmu mācību process.

Neievērojot noteikto divu metru distanci no 1.jūnija vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās varēs sportisti sporta treniņu laikā, ja viņi ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais neattieksies uz cīņu sporta veidu sportistiem.

No 1.jūnija būs atļauta arī organizētu amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Savukārt jau no 21.maija Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, atļauts ieceļot Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices un izceļot no tās.

Ministru kabineta rīkojums saistībā ārkārtējo situāciju ir spēkā kopš tā pieņemšanas brīža, attiecīgi 21.maija.