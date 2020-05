Policijas darbinieki dzirdējuši, ka somā skan stikla pudeles. Ņemot vērā, ka jauniešu vidū bijušas arī nepilngadīgas personas, darbinieki lūguši uzrādīt somu saturu. Konkrētās personas kļuvušas izvairīgas, centušās pamest notikuma vietu.

Tad viena no personām mēģinājusi no policijas noslēpt kādu saini, pat pametusi to zem policijas auto. Likumsargi saslēguši jaunieti rokudzelžos, lai apskatītos, kas atrodas sainī. Tur atrasti 130 grami marihuānas.

