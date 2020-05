"PNB Banka" klientiem Daugavpilī, kuri gaida rindā, lai saņemtu garantēto atlīdzības izmaksu, tiek piedāvātas uzkodas, ūdens un medicīniskā palīdzība. (Foto: Ivars Soikāns/LETA)

Pilnvara – veids, kā laikus novērst iespējamās problēmas

Mums nepārtraukti tiek dota iespēja mācīties gan no citu pieredzes, gan diemžēl arī no savām kļūdām. Cits jautājums – vai to izmantojam? Viena no situācijām, kas vēl nesen skāra lielu daļu Latvijas iedzīvotāju un uz kuru varētu šo attiecināt, ir "PNB bankas" gadījums. Laikā, kad noritēja garantēto atlīdzību izmaksas tās klientiem, žurnāla redakcijā saņēmām neskaitāmus lasītāju jautājumus, ko iesākt.