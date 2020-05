Latvijā labi zināmais fotogrāfs Gatis Rozenfelds ir viens no tiem, kurš inficējās ar koronavīrusu Covid-19. Turklāt viņš saslima smagā formā, mēnesi pavadīja slimnīcā un slimības sekas izjūt joprojām. Gatis marta sākumā bija devies komandējumā pāri okeānam un mājās atgriezās ar repatriācijas reisu no Amsterdamas 24. martā, kuru gaidot, viņš četras dienas pavadīja viesnīcā Nīderlandē. Visticamāk, tur viņš arī inficējies ar vīrusu.

Savu stāstu kā saslimis Gatis Rozenfelds uzticēja žurnālam „Privātā dzīve”. Viņš stāsta, ka uzreiz pēc ielidošana Latvijā devies nodot analīzes uz Covid-19, bet, ierodoties mājās, sajutis milzīgu nogurumu, paaugstinājusies temperatūra. Nelāgo pašsajūtu fotogrāfs norakstīja uz garo atgriešanās ceļu, taču pēc četrām dienām tika saņemti analīžu rezultāti – Covid-19 pozitīvs.

Fotogrāfs Gatis Rozenfelds mēnesi pavadīja slimnīcā, ārstējoties no saslimšanas ar Covid-19. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Fotogrāfs cerēja, ka slimība viņu neskars smagi, jo viņš nesmēķē, nedzer, piekopj veselīgu dzīvesveidu, taču jau 2. aprīlī Gatis nokļuva slimnīcā. Šo laiku gan Rozenfelds neatceras, un neatliekamo medicīnisko palīdzību izsauca viņa dzīvesbiedre Vizma. Slimnīcā Gatis pavadīja vairāk nekā mēnesi, viņš bija tā saucamais vidēji smagais pacients, taču plaušas viņam netika ventilētas.

Par slimnīcā pavadīto laiku Gatis Rozenfelds žurnālam „Privātā dzīve” stāsta, ka tur slimniekiem ēdienu pasniedza vienreizlietojamos traukos, kurus pēc tam izmeta speciālos konteineros, iznīcināts tika viss, kas tika ienests palātā. Arī grāmatas, kas Gatim tika sagādātas lasīšanai, pēc tam nonāca krāsnī.

Tagad Gatis Rozenfelds no vīrusa ir izveseļojies – pēc vairāk nekā diviem mēnešiem analīzes uzrāda, ka viņš ir Covid-19 negatīvs. Taču saslimšanas sekas fotogrāfs joprojām izjūt, jo veselība vairs nav tāda, kāda tā bija agrāk. Savukārt Gata dzīvesbiedre Vita ar Covid-19 neinficējās.

Kad šis Gata Rozenfelda stāsts tika publicēts internetā, savu viedokli izteica arī Rūdolfs Brēmanis. Viņš savā profilā "Facebook", komentējot rakstu par fotogrāfa saslimšanu ar Covid-19, izsmējīgi ierakstīja:

„Eh, Gati, Gati.. Grāmatas jau nu gan nevajadzēja dedzināt, turklāt vēl krāsnī. Varēji tak nolikt plauktiņā, pastāvētu dažas dienas un izžūtu smuki Tavs ļaunais vīruss uz grāmatas.

Jocīgi, ka Vizma nesaķēra neko, dzīvojoties kopā pa mājām.

Varbūt drošības labad, tagad tomēr Gačam un Vizmai arī mājās visas grāmatas vajadzētu krāsnī sadedzināt. Mazums. Mjaa. Kā tur bija: „Tie, kas dedzina grāmatas, drīz dedzinās cilvēkus”?Nu tik tagad baidamies visu kopā uz nebēdu! Vēl tikai klasisko rindiņu par sāpošajām plaušām aizmirsa pateikt. Varbūt tomēr labāk Gatim sākt pīpēt un dzert?”

Lieki teikt, ka šis ieraksts, ko var redzēt tikai "Facebook" Brēmaņa profilā apstiprinātie draugi, un kurā Brēmanis dod mājienu, ka Latvijas slimnīcas rīcība, sadedzinot ar Covid-19 inficētajiem slimniekiem saskarē nonākušās grāmatas, ir pielīdzināma nacistu izdarībām (kā zināms, Vācijā pie varas nākušie nacisti 1933. gadā dedzināja ebreju autoru grāmatas, bet pēc tam koncentrācijas nometnēs krāsnīs dedzināja arī ieslodzītos), izsaukusi pretrunīgu reakciju.

Vieni Brēmani nosoda, citi atkal piekrīt viņa uzskatam, ka grāmatas nevajagot dedzināt jebkuros apstākļos, un, ka Covid-19 nemaz nav tik lipīgs, ja jau Rozenfelda dzīvesbiedre netika inficēta.

Jāatzīst gan, ka Rūdolfs Brēmanis mīl izcelties ar skandāliem un savdabīgu rīcību. Piemēram, aprīļa sākumā viņš paziņoja, ka vēlas inficēties ar Covid-19 vīrusu un izslimot to:

„Vispirms veiktu pārbaudes, vai man šāds vīruss jau nav manī. Tad vēlētos to dabīgā veidā saņemt no kāda, kuram tas ir konstatēts, bet nav simptomi un nav citas slimības. Un tad maksimāli drošā veidā, izolējoties no ārpasaules, karantīnā, izslimot to. Papildus pievienotā vērtība arī būtu secinājums, vai šo vīrusu var šādā veidā saņemt no saskarsmes ar cilvēku, kuram ir pozitīvs tests, bet nav simptomi un nav citas slimības (gripa, piemēram, vai kas cits lipīgs). Priecāšos par juristu padomu, vai šāda rīcība vispār ir atļauta, tīri teorētiski. Un, lai nenoslogotu ārstus, pret kuriem man ir visdziļākā cieņa, jo pats nāku no ārstu ģimenes (tētis ir neiroķirurgs un brālis dietologs), tad visu nepieciešamo darītu kādā privātā klīnikā. Priecāšos, ja kādi privātklīniku ārsti, kas nav noslogoti šobrīd, pieteiktos sadarbībai.”

Rūdolfa Brēmaņa ieraksts "Facebook"

Brēmanis ir arī bēdīgi slavens ar to, ka 2019. gada sākumā prokuratūra bijušajam diplomātam Rūdolfam Brēmanim uzrādīja apsūdzību par Latvijai piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos. Viņš kā pilnvarotais lietvedis savulaik vadīja Latvijas vēstniecību Apvienotajos Arābu Emirātos, Abū Dabī.

Noziedzīgās darbības viņš veicis, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, un darba attiecības ar Brēmani 2017. gada 31. janvārī, pusēm savstarpēji vienojoties, Ārlietu ministrija beidza.

Bijušā Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietveža Apvienotajos Arābu Emirātos visplašāk atspoguļotais veikums bija viņa sarīkotās vakariņas 2017. gadā Dubaijā.

Brēmanim toreiz izdevās sasēdināt pie viena galda Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kādu šeihu un uzņēmēju Aināru Šleseru, prezidentam it kā par to iepriekš neko nezinot.

Saistītās ziņas Skandalozais bijušais diplomāts Brēmanis nāk klajā ar šokējošu vēlmi - viņš grib inficēties ar Covid-19 Skandalozo eksdiplomātu Rūdolfu Brēmani apsūdz vērienīgā naudas izkrāpšanā Agneses Zeltiņas mīļotais, iespējams, uzmācas citām: "Par savām gultas lietām nerunāšu!"

Ne mazāk bēdīga slava Rūdolfam Brēmanim ir par viņa attiecībām ar sievietēm. Kā zināms, vairākus gadus Brēmaņa mīļotā sieviete bija aktrise Agnese Zeltiņa, bet šīs attiecības izjuka, kad sabiedrībā klajā nāca fakti, ka viņš visai atklāti koķetējis ar citām sievietēm, piedāvājot viņas „kārtīgi izmīlēt”.