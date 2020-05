Ijabs: publiskajā sektorā algas nākamgad visdrīzāk tiks celtas

Savukārt, lai uzņēmumus turētu pie dzīvības, ir dīkstāves pabalsti un citi naudas līdzekļi, kas šobrīd tiek lietoti tieši mērķim – glābt uzņēmumus. “Nav jau tā, ka neviens nedomā par vēlētājiem un pilsoņiem,” pārliecināts ir Eiropas Parlamenta deputāts.

Ijabs arī atklāj, kā līdzekļu taupīšanā iesaistās Eiropas Parlaments. “Eiropas Parlaments šobrīd ir atteicies no dienas naudām, kas vēsturiski ir bijušas diezgan ievērojamas, tas ir tas, pēc manām domām, uz kā parlaments šobrīd taupa. Es domāju, ka parlaments atteiksies arī no daudzajiem komandējumiem, un to viņi darīs pareizi. Komandējumi šogad vispār vairāk nebūs,” uzskata Ijabs.