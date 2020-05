Aprīļa beigās VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde prokuratūrai lūdza turpināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļa procesu pret četriem uzņēmumiem, bet šonedēļ lieta atdota atpakaļ izmeklētājiem, turklāt ar uzdevumiem, kuru izpildei būšot vajadzīgi gadi, vēsta raidījums.

Sākot būvnieku lietas izmeklēšanu, izmeklētāji runāja par nodokļu apiešanas shēmām, kuras izmantojuši lieli uzņēmumi. Tagad tiesā ir daļa no lietas, kurā prokuratūra par shēmas veidotāju uzskata pirms četriem gadiem likvidētās firmas "Būve stils" vadību. Viens cilvēks ar maznozīmīgu lomu ticis notiesāts, bet vēl astoņus tiesā.

Savukārt atsevišķi izmeklēšana aizvien turpinās pret strādājošām būvfirmām, kā arī vēl piecām fiziskām personām. Tā tika izdalīta 2017.gadā. Plāns šo lietu pabeigt un nodot prokuratūrai bijis jau pirms diviem gadiem. Tā laika VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora vietnieks Mārtiņš Kalniņš 2018.gada jūnijā lietu prokuratūrai solīja nodot mēneša laikā, taču tas nav noticis.

"Pagājušā gada novembrī bija apspriede prokuratūrā - ka būtībā izmeklēšana nonākusi pašā finiša taisnē un saņēmām uzdevumu gatavot lietas pret piecām juridiskām personām, lai varētu nodot prokuratūrā. Tika sastādīts konkrēts plāns, ar konkrētām izmeklēšanas darbībām, kas bija jādara. Un pagājušā gada decembra beigās mēs pirmo juridisko personu nosūtījām uz prokuratūru - konkrēto lietu," stāstīja VID Nodokļu un muitas policijas priekšnieks Kaspars Podiņš.

Ap gadu miju prokuratūrai nosūtīja un tā turpināja piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesu pret uzņēmumu "Moduls Engineering" jeb iepriekš - "Moduls-Rīga". Aizdomas bija par 2013.gadā valstij nodarītiem zaudējumiem nenomaksātu nodokļu veidā 102 958 eiro apmērā. Šī uzņēmuma vadībā tolaik bija Māris Martinsons, kurš tad bija saistīts ar vēl vairākām šajā izmeklēšanā figurējošām firmām. Viņš lietā bija aizdomās turētais, bet starp apsūdzētajiem viņa nav. Izmeklēšanas plāns paredzējis vispirms vērsties pret firmām, bet tad - pret aiz tām stāvošiem cilvēkiem. Prokuratūra lietu par "Moduls-Rīga" darījumiem tiesai vēl nav nosūtījusi un turpina izmeklēšanu.

Uz jautājumu, kad šo lietu plānots virzīt tālāk uz tiesu, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore Zane Pavāre atbildējusi: "Es nevaru neko solīt, jo tas nav atkarīgs vienīgi no manis. Tas atkarīgs, kā jebkurā procesā, no izmeklējamo darbību apjoma un daudzuma, un no tā, kā šīs personas iesaistītās - cik godprātīgi un ātri pilda savus procesuālos pienākumus."

Nākamajā solī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei bijis plāns pabeigt un prokuratūrai nosūtīt lietu pret vēl četriem uzņēmumiem: "Velve", "Moduls Interjers" jeb šobrīd - "Lucidus", "Volts-1" un "Evopipes". Pēc izmeklētāju ieskatiem, to nodokļos nenomaksātā kopsumma veido aptuveni pusotru miljonu eiro. Tai skaitā aptuveni puse no tās saistīta ar "Moduls Interjers" jeb "Lucidus" (787 430 eiro).

Tomēr izmeklētāju plāni par izmeklēšanas pabeigšanu neesot piepildījušies. Uzraugošā prokurore lietu janvārī izprasījusi pārbaudei un to pētījusi trīsarpus mēnešus. Pēc tam aprīļa beigās prokurore lietu atdevusi atpakaļ izmeklētājiem ar virkni jaunu darba norādījumu. "Šinī gadījumā, iepazīstoties ar norādījumiem, man nav pat skaidrs, uz kurieni mēs ejam un kāpēc mēs ejam," prokurores norādījumus komentējis Podiņš. Piemēram, esot parādījusies prasība pēc vairākiem desmitiem tiesiskās palīdzības lūgumu.

"Būtībā pilnībā bija mainījies izmeklēšanas virziens! Iepazīstoties ar norādījumiem, sapratām, ka, lai tos izpildītu, būs vajadzīgi vairāki gadi izmeklēšanā," sacījis Podiņš, norādot, ka prokurores norādījumus pārsūdzēs.

Prokurore noliedz lietas vilcināšanu - viņa nevarot būt atbildīga par to, cik ilgā laikā izmeklētāji tiks galā ar dotajiem uzdevumiem. "Nebūt nevienā brīdī nav teikts par to, ka mēs nevēlamies virzīt šo lietu uz tiesu par juridiskajām personām," sacījusi Pavāre.

Raidījums atzīmē, ka divi gadi šai lietā var būt izšķiroši - ja līdz tam tā nenonāks prokuratūrā turpināšanai, to varēs izbeigt noilguma dēļ, jo būs pagājuši jau desmit gadi kopš notikušā.