Saulītis atklāj, kāpēc vēlējies atstāt darbu RNP

Viņš sacīja, ka Zalpēteres lēmumu par viņa atstādināšanu nekomentēs, jo tas esot klasisks veids kā pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar valdes locekļiem. Vienlaikus, taujāts, kādēļ viņš pats vēl pirms atlaišanas bija uzrakstījis atlūgumu, Saulītis atzina, ka viņam ar jauno kapitāldaļu turētāju neizveidojās tāds kontakts, kas ļautu turpināt strādāt.

"Es mēnesi mēģināju ar viņu satikties un man tas neizdevās, un es sapratu, ka man atbalsta nav. Pēc pagājušajā nedēļā notikušās dalībnieku sapulces sapratu, ka "nevajag turpināt vilkt to, ko nevar pavilkt"," sacīja Saulītis.

Viņš sacīja, ka daudzās jomās situācija RNP ir kritiska un bez kapitāldaļu turētāja atbalsta to nav iespējams mainīt. Piemēram, kritiska esot situācija ar soda procentiem un kavējumu naudām, kuras iekasē AS "Rīgas siltums".

"RNP izstāda rēķinu 20.datumā, dodot iespēju to līdz mēneša beigām apmaksāt. Bet "Rīgas siltums", atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, to dara 5.datumā un dod laiku apmaksai līdz 20.datumam. Automātiski veidojas situācija, ka par 10 dienām jāmaksā līgumsods," skaidroja Saulītis, norādot, ka Zalpētere ir strādājusi valsts pārvaldē un viņa kā kapitāldaļu turētājs varētu palīdzēt šo situāciju risināt.

Arī domē, komentējot Saulīša atstādināšanu, kā vienu no iemesliem minēja to, ka no 2019.gada vidus "Rīgas siltums" piemēro RNP soda naudu par kavētiem maksājumiem. Noslēgtie līgumi ar "Rīgas siltumu" un iedzīvotājiem, ņemot vērā norēķinu termiņus, jau sākotnēji radīja situāciju, ka tiks aprēķināti kavējuma procenti, kas būs jāapmaksā iedzīvotājiem.

Kopējais kavējuma naudas apmērs no 42 000 eiro 2019.gada jūnijā ir pieaudzis līdz 1,6 miljoniem eiro 2020.gada februārī. Saskaņā ar auditoru aprēķiniem kavējuma naudas apmērs līdz gada beigām varētu sasniegt piecus miljonus eiro.

Saulītis arī iezīmēja, ka aptuveni 300 mājām patlaban nav ierīkoti ūdens skaitītāju mezgli, kas tuvākajos mēnešos iedzīvotājiem var rezultēties izmaksu pieaugumā.

"Novembrī mēs šo problēmu apzinājām un SIA "Rīgas ūdens" mums bija ļoti, ļoti pretimnākoši un atsaucīgi, bet arī viņiem ir tehniskas problēmas. Šobrīd paredzēts, ka skaitītāji jāierīko līdz 1.jūlijam," sacīja Saulītis norādot, ka pretējā gadījumā "Rīgas ūdens" ūdens patēriņu sāks aprēķināt pēc noteiktas normas, piemēram, pēc deklarētā cilvēku skaita mājoklī, nevis reālā patēriņa.

"Tas draud ar izmaksu pieaugumu, jo dzīvoklī varbūt reāli dzīvos viens cilvēks, bet deklarēti ir četri, un patēriņš tiks rēķināts par četriem," pauda RNP bijušais vadītājs.

Šī prasība parādījusies jau 2016.gadā un RNP bijušās valdes darbu pie skaitītāju uzstādīšanas sākušas, taču nezināmu iemeslu dēļ nav pabeigušas. Galvenokārt gan šo situāciju atrisināt kavējot tehniskas dabas jautājumi.

Saulītis pauda cerību, ka turpmāk Zalpētere iesaistīsies uzņēmuma problēmu risināšanā un valdi atbalstīs.

Kā ziņots, šodien no RNP vadības tika atbrīvots valdes pagaidu vadītājs Ernests Saulītis un valdes locekle Una Skrastiņa, vienlaikus nolemjot, ka turpmāk valdi veidos trīs, nevis pieci locekļi.

Valdē darbu turpinās pagaidu locekļi Elmārs Martinsons un Irīna Miķelsone, kā arī jaunieceltā valdes locekle Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece administratīvajos jautājumos Elita Turka.

Saulītis par uzņēmuma pagaidu vadītāju tika iecelts pērn novembrī, pēc tam, kad bijušais mērs Oļegs Burovs (GKR) atlaida uzņēmuma valdi.

Savukārt Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja Skrastiņa kā pagaidu valdes locekle tajā strādāja kopš šī gada februāra.