Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars. (Foto: LETA)

Nerosinās izmaiņas Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadībā: Bondars esot spēcīgs “Attīstībai/Par!” komandas biedrs

Partiju apvienības “Attīstībai/Par!” valde apspriedusi “Kustības Par!” aicinājumu Mārtiņam Bondaram atkāpties no Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītāja amata. Apvienības valdes locekļu viedokļi par vēlamo tālāko rīcību šajā situācijā atšķīrās, un neviens no viedokļiem neguva statūtos noteikto divu trešdaļu vairākumu. Līdz ar to valde nerosinās izmaiņas Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadībā.