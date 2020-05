Amatiermākslas kolektīva dibinātājs - pašvaldības un dibinātājs, kas nav pašvaldība -, vai tā deleģēta institūcija amatiermākslas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš un citi amatiermākslas kolektīvi, atbilstoši dibinātāja noteiktajam, darbības un mēģinājumu procesu nodrošina, ievērojot vairākus nosacījumus.

Sanitārā protokola projektā darbs pie video un audio ierakstu veidošanas, video un audio nodrošinājums tiešsaistē, treniņnodarbības, kā arī darbs individuāli ir pielīdzināmas mēģinājumam. Savukārt ar amatiermākslas kolektīvu tiek saprasts koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa un kapela.

Protokola projektā paredzēts, ka netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm klātbūtne. Dibinātājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt piedalīties mēģinājumā un aicināt atstāt mēģinājuma vietu, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Tāpat nav pieļaujama tādu personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.

Persona, ierodoties uz mēģinājumu, rakstveidā apliecina, ka uz viņu neattiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Mēģinājumos nedrīkst piedalīties personas, kas nav saistītas ar tā norisi. Dibinātājam ir jāizvērtē nepieciešamība mēģinājumos iesaistīt personas no riska grupām.

Sanitārā protokola projektā norādīts, ka nav pieļaujama konkrētā mēģinājuma procesā iesaistīto dalībnieku sastāva maiņa. Mēģinājums nedrīkst būt ilgāks par trīs stundām, ieskaitot pārtraukumus. Nav atļauta koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu nodrošināšana mēģinājuma dalībniekiem.

Dibinātājs katrā mēģinājuma piefiksē personas, kas tajā piedalās. Ievērojot personu datu apstrādes principus, jāapkopo personu kontaktinformācija. Šis saraksts ir jāsaglabā vismaz trīs nedēļas pēc mēģinājuma norises.

Mēģinājumu process jāorganizē tādā veidā, lai amatiermākslas kolektīvi vai atsevišķas mēģinājumu dalībnieku grupas neatrastos mēģinājumu telpā, kā arī citās telpās vienlaicīgi. Dibinātājam jānodrošina mēģinājuma dalībnieku plūsmas kontrole gan mēģinājuma norises vietas ārtelpās, gan iekštelpās, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu.

Tai skaitā, iespēju robežās ir jāizmanto vairākas ieejas un izejas dažādu mēģinājumu dalībnieku grupu plūsmu organizēšanai. Jānovērš jebkādi šķēršļi, kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt dalībnieku plūsmu.

Telpās redzamās vietās jāizvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci, izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt mēģinājumu, ja ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī ja personai ir pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingru izolāciju.

Dibinātājam ir jānodrošina divu metru distances ievērošanu starp dalībniekiem visos mēģinājuma norises posmos, izņemot gadījumus, kad uz deviņu kvadrātmetru mēģinājuma telpas platības atrodas ne vairāk kā viens dejotājs, deju kolektīvs vai dziedātājs, koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis un nodrošināta trīs metru distances ievērošana starp mēģinājuma dalībniekiem.

Tāpat dibinātājam ir tiesības noteikt maksimālo mēģinājumā pieļaujamo dalībnieku skaitu, nodrošinot, ka mēģinājuma telpās atrodas ne vairāk kā viens amatiermākslas kolektīva dalībnieks uz četru kvadrātmetru telpas platības, ja tiek nodrošināta divu metru distances ievērošana starp mēģinājuma dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.

Savukārt trīs metru distance jāievēro starp mēģinājuma dalībniekiem, ja uz deviņu kvadrātmetru mēģinājumu telpas platības atrodas ne vairāk kā viens dejotājs, deju kolektīvs vai dziedātājs, koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.

Ja mēģinājuma procesam ir nepieciešama divu dalībnieku atrašanās telpā, neievērojot divu, trīs metru distanci, dibinātājs nodrošina, ka nenotiek tiešs fizisks kontakts starp personām un atrašanās tuvāk par divu, trīs metru distanci nepārsniedz 15 minūtes, izņemot gadījumus, ja šīs personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Dibinātājs nodrošina mēģinājuma dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu, proti, roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu.

Dibinātājam jāizvieto telpās, tai skaitā labierīcībās, pieejamu, skaidri salasāmu informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu. Atgādinājumā jānorāda, ka bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas. Rokas jāmazgā pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma. Jābūt arī informācijai, ka, ja nav iespējams nomazgāt rokas, tad tās ir jādezinficē spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Tāpat jāuzsver, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Jānorāda, ka nepieskarieties sejai - acīm, degunam un mutei - ar nemazgātām rokām.

Dibinātājs nodrošina, ka mēģinājuma dalībnieki izmanto tikai to lietošanā nodotās iekārtas, mūzikas instrumentus un citu aprīkojumu, un nodrošina to nodošanu no vienas personas otrai, tos iepriekš dezinficējot ar piemērotiem līdzekļiem.

Dibinātājs pēc iespējas samazina kopīgi lietojamo virsmu, tehnisko ierīču un priekšmetu izmantošanu. Tāpat dibinātājs nodrošina iespēju pirms to lietošanas dezinficēt rokas vai arī veikt šo ierīču un priekšmetu regulāru dezinfekciju - vismaz pēc katras lietošanas reizes - ar piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Dibinātājs veic telpu uzkopšanu pēc katra mēģinājuma, īpaši rūpīgi un regulāri tīrot visas koplietošanas virsmas, kam pieskaras liels mēģinājuma dalībnieku skaits, piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs, izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus.

Dibinātājs iespēju robežās veic regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus vai izmantojot efektīvu mehānisko ventilāciju. Dibinātāja kompetencē ir izvērtēt sejas masku un citu personīgo aizsardzības līdzekļu lietošanas lietderību, ievērojot to pareizas lietošanas un utilizācijas nosacījumus, kā arī nepieciešamību noteikt citu papildus drošības pasākumu ievērošanu. Savukārt mēģinājumus āra vidē, ciktāl tas iespējams, īsteno, piemērojot sanitārajā protokola projektā noteiktās prasības.

Valdība pēc Kultūras ministrijas ierosinājuma ceturtdien lēma no 1.jūnija atļaut atsākt organizētu amatiermākslas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas studiju vai pulciņu un citu amatiermākslas kolektīvu - darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, vienlaikus strikti ievērojot ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasības.

Sanitārais protokols organizētu amatiermākslas kolektīvu darbībai un mēģinājumiem ar kultūras ministra rīkojumu tiks izdots, kolīdz 1.jūnijā stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Sanitārais protokols stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas "Latvijas Vēstnesī," tomēr jau patlaban amatiermākslas kolektīvu dibinātāji var iepazīties ar LNKC, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības un Dziesmusvētku biedrības izstrādātā sanitārā protokola projektu un tajā noteiktajām pamatprasībām, lai savlaicīgi sagatavotos to izpildei, informē Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.