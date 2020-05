Pasta sūtījumi uz/no ārzemēm šajā pandēmijas laikā var kavēties ne tikai nedēļas, bet pat pāris mēnešus. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

“Latvijas pasts” nespēj pateikt, cik ilgi pašlaik sūtījums ceļo no un uz Latviju

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Šajā pandēmijas/karantīnas laikā vēstuļu/paku/bandroļu sūtījumi no Latvijas uz ārzemēm saprotamu iemeslu dēļ aizkavējas. Ir adresāti, kas no ārzemēm sūtījumu nav saņēmuši pat divus mēnešus un ilgāk pēc tā izsūtīšanas. Jauns.lv “Latvijas pastā” interesējās, cik tad ilgi pašlaik ceļo vēstule, piemēram, no Portugāles līdz Rīgai.