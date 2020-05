Uzsāk Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma atjaunošanas darbus

"Tas pasargās ostas teritoriju no turpmākas krasta erozijas un iespējamiem pārplūšanas draudiem. Lai gandambis irostas hidrobūve un celta ostas funkciju nodrošināšanai,esam ņēmuši vērā, ka iedzīvotājišo vietu mēdz izmantotnokļūšanai uz netālu esošo Daugavgrīvas molu. Līdz ar to paredzēts, ka sakārtojot šobrīd bojātās, bīstamās krasta nostiprinājuma pamatnes konstrukcijas, būs atjaunota arī iespēja pa to brīvi pārvietoties", akcentē Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Veicot teritorijas tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka krasta nostiprinājuma dambja, kas sastāv no smilts uzbēruma un dzelzsbetona plākšņu virsbūves, bojātajā posmā betona plāksnes vietām ir gandrīz pilnībā sabrukušas, vietām to iztrūkst, savukārt liela daļa no smilts uzbēruma ir izskalota.

Bojāto krasta nostiprinājuma daļu aptuveni 130 metru garā posmā plānots stiprināt ar laukakmeņu un granīta akmeņu krāvumiem.

Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma atjaunošanas darbus veiks SIA "Asfaltbūve", kas izraudzīts atklātas iepirkuma procedūras rezultātā. Atbilstoši līgumam, remontdarbi jāpabeidz šī gada jūnija sākumā.

BKRR dambis kā krasta stiprināšanas būve celts 1997. gadā, tās mērķis – aizsargāt krasta līniju no erozijas.

Rīgas brīvostas pārvalde vērš uzmanību, ka uz remontdarbu laiku iedzīvotāju kustība uz dambja nebūs atļauta!