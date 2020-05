unsplash.com

"airBaltic" pārliecinoši atsāks lidojumus no Tallinas uz vairākiem maršrutiem

Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas airBaltic 18. maijā sāks tiešos lidojumus no Tallinas uz Amsterdamu, Kopenhāgenu, Oslo, savukārt no 25. maija uz Viļņu. "airBaltic" ir gatava atsākt lidojumus no starptautiskās lidostas "Rīga", tiklīdz tiks saņemta atļauja no atbildīgajām iestādēm.