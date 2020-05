Apmēram trešdaļu no šiem uzkrājumiem veido līdzekļi pensiju fondā. Valdības vadītāja uzkrājumi ir ASV komerciestādēs, bankā Beļģijā, kā arī "Swedbank".

Premjers pērn sava amata algā saņēmis 65 979 eiro, no Eiropas Parlamenta (EP) viņš algā saņēmis 47 184 eiro un no ASV uzņēmuma "Spartan Corp." 5180 dolāru (4763 eiro). Kariņš 2019.gada sākumā vēl ieņēma EP deputāta amatu.

Premjeram pieder akcijas vairākos ASV uzņēmumos kopumā 13 354 dolāru (12 280 eiro) vērtībā. Kariņam akcijas pieder uzņēmumos "Caterpillar Inc.", "First Solar Inc.", "General Electric Co.", "Lilly Eli&Co", "Wabtec Corporation", "Dow Inc.", "Corteva Inc." un "Dupont de Nemours Inc.".

Deklarācijā Kariņš norādījis, ka viņa kopīpašumā ir zeme un ēkas Ainažos un zeme un ēkas īpašumā Rīgā. Ministru prezidentam pieder arī vieglā automašīna "Toyota", kā arī mopēds un laiva.