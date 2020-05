Asociācija: ārkārtējās situācijas laikā pārdoto alkoholisko dzērienu apjoms samazinājies

Pagājuši gandrīz divi mēneši, kopš Latvijā alkoholiskos dzērienus iespējams iegādāties arī internetā. LANA veikusi savu biedru pārdošanas apjomu analīzi, lai noskaidrotu, vai alkoholisko dzērienu tirdzniecība internetā ietekmējusi pārdošanas rādītājus. Iegūtie dati liecina, ka pārdotā alkohola apjoms vietējā tirgū, neskaitot pierobežas tirdzniecību, ir samazinājies par 5%. Savukārt kopējais Latvijā pārdotā alkohola apjoma samazinājums šajā periodā sasniedzis 13%.*

“Publiskajā telpā atsevišķi sabiedrības veselības speciālisti jo īpaši skarbi kritizē alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā, norādot, ka tādējādi tiek veicināts alkohola patēriņa pieaugums. Vēlos vērst uzmanību, ka interneta tirdzniecības pārdošanas apjomi veido mazāk nekā 1% no kopējās tirgū realizētās produkcijas. Kā varam redzēt no mūsu biedru apkopotajiem datiem, alkohola pārdošanas apjomi ārkārtējās situācijas laikā ir samazinājušies. Turklāt interneta tirdzniecība ārkārtas situācijas laikā lielākoties ir atbalsts tieši mazajiem vietējiem ražotājiem, kuru pārdošanas apjoms internetā veido līdz pat 10% no viņu kopējā apgrozījuma,” uzsver LANA izpilddirektors Dāvis Vītols.

LANA atgādina, ka līdz ar alkohola pārdošanas apjoma kritumu ārkārtējās situācijas laikā pastāv bažas par nelegālā alkohola apjoma pieaugumu. Līdzīgi kā tas tika fiksēts ekonomiskās krīzes laikā 2008. gadā.

*Alkoholisko dzērienu pārdošanas apjoma dati apkopoti no 16. marta līdz 30. aprīlim.