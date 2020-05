NMPD vadītāja: "GP Nord" piegādāto medicīnisko masku un respiratoru krava izglāba Latviju

Cipule arī atkārtoti uzsvērusi, ka līdz šim saņemtā informācija nav devusi pamatu apšaubīt piegādāto masku un respiratoru funkcionalitāti un kvalitāti.

Līgumu par medicīnisko masku un respiratoru piegādi slēdza NMPD, Nacionālais veselības dienests (NVD) un "GP Nord".

Skaidrojot situāciju, Cipule informēja, ka pēdējās maskas un respiratori no līgumpartneriem, kas iegādāti iepirkuma procedūrās jeb ikdienas režīmā normālā iepirkumu procesā, NMPD tika saņemti 31.janvārī, un 1.februārī NMPD rīcībā bija nepilni 3000 respiratoru un vairāk nekā 6000 medicīnisko masku, kas pēc iepriekšējā patēriņa līdz Covid-19 izplatībai pasaulē NMPD būtu pieticis vairākiem gadiem.

Janvārī, kad slimība galvenokārt bija skārusi tikai Ķīnu, dienestā, vadoties pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO) un Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) rekomendācijām, bijis izstrādāts algoritms par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu izsaukumos. Apzinoties, ka patēriņš augs, dienests esot meklējis piegādātājus, lai palielinātu savas rezerves. Cipule darbiniekiem esot devusi atļauju pirkt jebkurus apjomus, kādi vien būs pieejami un lai arī cik niecīgi tie dažkārt nebūtu.

Februārī saslimšanas gadījumu skaits Eiropā sāka pieaugt un strauji pieauga masku un respiratoru pieprasījums visā pasaulē, līdz ar to atrast piegādātājus kļuva arvien sarežģītāk, skaidroja Cipule. Nevienam no pieciem piegādātājiem, ar kuriem iepriekš NMPD bijuši līgumi par masku un respiratoru piegādi, februāra vidū vairs neesot bijušas iespējamas piegādes. NMPD apzinājis vēl septiņus piegādātājus, kas iepriekš nodrošinājuši citas medicīnas preces, bet saņemta informāciju, ka viņiem nav piedāvājumā maskas un respiratori.

"Februāra otrajā pusē apzinām vēl trīs piegādātājus, ar ko NMPD nebija līdz šim strādājis, bet arī viņi nevar neko piedāvāt. Meklējot informāciju iepirkumu veikšanai, redzam, ka tirgū epizodiski parādās jauni nezināmi uzņēmumi, kuri prasa 100% priekšapmaksu, bet sniedz apšaubāmas garantijas un neiedomājami augstas cenas, piemēram, 6.martā saņemam piedāvājumu iegādāties respiratoru FFP2 bez vārsta par 7,19 eiro bez PVN. Vairākus pasūtījumus NMPD neizdodas veikt, jo, uzsākot standarta procedūru līguma noslēgšanai, kas prasa vienu vai divas dienas, piegādātājs atbild, ka individuālie aizsardzības līdzekļi jau izpirkti. Sāk darboties princips - vai nu maksā uzreiz un ņem, vai - nekā. Ar citiem, kuri piedāvā piegādes, saruna beidzas tāpēc, ka viņi nespēj nodrošināt piegādes noteiktajos termiņos, solot izpildi tikai četru līdz sešu nedēļu laikā," situāciju marta sākumā raksturoja Cipule.

Tobrīd arī apkopota informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu apjomus slimnīcās, kas liecinājusi, ka šie apjomi ir nepietiekami, tāpēc rekomendēts veikt iegādes, tomēr arī slimnīcas ziņojušas par grūtībām veikt tik maza apjoma iepirkumus, kādi būtu nepieciešami viņu vajadzībām. 6.martā NMPD Medicīniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja iesniegusi Cipulei ziņojumu par problēmām iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus Latvijas tirgum, kas nosūtīts arī Veselības ministrijai.

"Ir skaidrs, ka ir vajadzīgi centralizēti iepirkumi ar atvieglotām un saīsinātām procedūrām," par situāciju izteicās Cipule.

11.martā PVO izsludināja pasaulē pandēmiju, kas vēl vairāk saasināja individuālo aizsardzības līdzekļu tirgu, "sākās valstu nežēlīga cīņa par iegādēm", atzīmēja Cipule. 12.martā Ministru kabinets (MK) pieņēma lēmumu par ārkārtējo situāciju Latvijā, bet 14.martā atļāva iestādēm veikt iegādes, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, lai varētu operatīvāk reaģēt un nodrošināt nepieciešamās preces vai pakalpojumus Covid-19 ierobežošanai.

Pēc Cipules vārdiem, meklējot piegādātājus, skaidri iezīmējusies problēma identificēt godīgās/negodīgās firmas un tādas, kas patiešām var reāli sagādāt maskas un respiratorus. "Šajā brīdī NMPD vairs nespēj neko sagādāt sev rezervēm, bet slimnīcām nodrošinājums jau ir kritisks. Ir skaidrs - ja tuvāko nedēļu laikā nebūs piegādes, Latvijā nevarēs veikt plašu Covid-19 testēšana, lai identificētu slimniekus un ierobežotu slimības izplatību, tāpat būtiski ierobežojumi skartu veselības aprūpes sniegšanu pacientiem," situāciju marta vidū raksturojusi Cipule.

Tobrīd NMPD redzeslokā faktiski bijuši tikai divi piedāvājumi par maksu un respiratoru iegādi. Pirmā alternatīva piedāvājusi medicīniskās maskas par cenu no 1,48 līdz 1,81 eiro bez PVN, respiratorus par 3,39 eiro bez PVN, bet firmai bijis vairāk nekā 3000 eiro nodokļu parāds. Otrā alternatīva bijusi cita firma ar tām pašām cenām, bet bez nodokļa parāda. Trešā alternatīva bijusi preču piegāde no Turcijas, bet tur samilzušā militārā konflikta dēļ bijušas problēmas ar piegādi.

Tad NMPD rīcībā nonākusi informācija par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) kontaktiem ar vācu piegādātāju, bet pēc robežu slēgšanas šis vairs nav bijis droši realizējams, pat piesaistot Vācijas vēstniecību. Pēc līguma noslēgšanas 18.martā ticis saņemts vēl viens piedāvājums, kas nodots NVD jau pēc līguma noslēgšanas ar "GP Nord".

"Jāpiebilst, ka NMPD funkcija nav centralizētu iepirkumu veikšana nozares vajadzībām. Taču redzot, cik strauji un nekontrolēti Covid-19 izplatās pasaulē un apzinoties situāciju ar masku un respiratoru nodrošinājumu daudzās slimnīcās, Veselības ministrija sākotnēji uzticēja iespējamo apjomīgo iepirkumu organizēšanu mums - NMPD. Tomēr jau minēto skaitā mazo un apšaubāmo alternatīvu dēļ, kā arī zemās kapacitātes (NMPD Medicīniskā nodrošinājuma nodaļā strādā tikai 3 cilvēki) un neskaidru un neierastu iepirkuma organizēšanas apstākļu dēļ, NMPD ziņoja par iespējamajiem riskiem šāda uzdevuma kvalitatīvai veikšanai," piebilda Cipule.

16.martā RAKUS aptiekas vadītājs telefoniski informējis NMPD Katastrofu medicīnas centra vadītāju par uzņēmumu "GP Nord", kurš salīdzinoši nesen slimnīcai piegādājis kvalitatīvus respiratorus. Uzņēmums NMPD piedāvājis maskas par 0,65 eiro bez PVN ar piegādi 10 dienās. Gan laika, gan cenas ziņā šajā brīdī šis esot bijis vienīgais reālais piegādātājs. Pēc stundas Veselības ministrijā notikusi sanāksme, kurā piedalījušies Veselības ministrijas, NMPD, NVD un "GP Nord" pārstāvji. Sanāksmē nolemts, ka NMPD kā pasūtītājs turpinās sadarbību ar "GP Nord", bet koordinējošo lomu turpmāk uzņemsies NVD. Pēc sanāksmes uzņēmums atsūtījis piedāvājumu NMPD, kas ietvēris medicīniskās maskas par 0,65 eiro bez PVN un respiratorus par 3,20 eiro bez PVN, bet vēlāk līguma grozījumos samazinātas cenas uz PVN un ievedmuitas nodokļa samazinājuma rēķina un transportēšanas izmaiņām. Piegādes laiks solīts 10 dienas, vienlaikus brīdinot par riskiem.

Pēc Cipules sniegtās informācijas, piedāvājumam tikuši pievienoti CE sertifikātu paraugi, masku iepakojumu paraugu attēli ar CE marķējumu, atbilstoši kādiem arī vēlāk saņēma preci, un cita apjomīga dokumentācija, tostarp daļa ķīniešu valodā. Uz līguma slēgšanas brīdi 17.martā precei bijis spēkā "ICR Polska" CE sertifikāts Nr. M8205920. Preces tika saražotas un iepakotas 22.martā. Pirmās piegādes maskas 23.martā tika izsūtītas no ražotnes uz Šanhajas šķirošanas depo un preces sāka ceļu uz Latviju. Tobrīd tām joprojām bijis spēkā Eiropas sertifikāts Nr. M8205920. Otrā piegāde notikusi 9.aprīlī, bet trešā - 16.aprīlī.

"NMPD rīcībā nebija informācijas, kas liktu apšaubīt sertifikāta vai preces atbilstību līguma parakstīšanas laikā un preces saņemšanas brīdī. Mums bija informācija no RAKUS par atbilstošiem respiratoriem un uzticamu piegādātāju, kas pilda saistības. Arī ikdienas režīmā, organizējot iepirkumus, iestādēm nav pamata "a priori" apšaubīt pretendentu vai līgumpartneru iesniegto dokumentu izcelsmi un autentiskumu. Atbildību par dokumentācijas patiesumu uzņemas piegādātājs, līdz ar to izrietošajām sekām. Šādas pārbaudes noteikti ir nepieciešamas, ja kādā brīdī rodas pamatotas šaubas par pretendenta vai līgumpartnera negodprātīgu rīcību ar iesniegtajiem dokumentiem. Tādā gadījumā iestādes pienākums būtu vērsties policijā," izteikusies Cipule.

"Kā šobrīd redzams "ICR Polska" mājaslapā, 27.martā tajā publicēts paziņojums, ka ar 26.martu visi "ICR Polska" martā izdotie sertifikāti tiek atsaukti iespējamu viltojumu dēļ. Par šo faktu NMPD uz pirmās piegādes laiku 29.martā nav informēts. Atgādināšu - no 23.marta prece jau ir ceļā uz Latviju un tā saražota laikā, kad sertifikāts bija spēkā. Prece tiek saņemta Valsts materiālo rezervju noliktavā 29.martā un precei ir pievienots sertifikāts CE Nr. M8205920. Katrs masku iepakojums satur CE sertifikāta apstiprinājumu un norādi, ka šī prece ir saražota 22.martā - tātad kā šobrīd to varam konstatēt, tad četras dienas vēl pirms minētā sertifikāta atsaukšanas," turpinājusi Cipule.

Preces pieņemšanā-nodošanā 29.martā piedalījušies visu trīs līguma slēdzēju pušu pārstāvji - gan piegādātājs "GP Nord", gan Valsts materiālo rezervju (VMR) nodaļas vadītāja un vadītājas vietniece, VMR Ogres noliktavas vadītāja un vadītājas vietniece, NMPD Katastrofu medicīnas centra vadītāja, NMPD direktore un NVD vadītājs.

"Saņemot preci, vienmēr tiek pārbaudīta tās atbilstība līguma nosacījumiem un apjomiem, tostarp, vai pavadzīmē norādītais atbilst pasūtītajam daudzumam, cenai, modelim, derīguma termiņam vai citiem parametriem, kas norādīti līgumā. Tās ir rutīnas pārbaudes pie jebkuras preces saņemšanas un tās veic noliktavas darbinieki. Arī šajā gadījumā šāda pārbaude tika veikta, tāpat arī atvērti iepakojumi un vizuāli apskatīta prece, lai pārliecinātos par CE marķējumu un tika veikta salīdzināšana ar līgumā minēto, preces paraugi nofotografēti. Saņemtā prece, iepakojumi un marķējums atbilda līgumā noteiktajam. Ne NMPD, ne NVD nebija pamata apšaubīt dokumentācijas vai preces kvalitāti," uzsvēra Cipule.

Lai arī piegādes brīdī neesot bijis pamats apšaubīt preces atbilstību līguma prasībām un kvalitāti, NVD lūdza paraugus izvērtēt RSU Darba drošības un vides veselības institūtā, veicot nevis preces atbilstības pārbaudes, bet vienkāršus testus, pārbaudot filtrācijas funkciju. 2.aprīlī NVD saņēma eksperta Vanadziņa vērtējumu - "lai arī tā ir nedaudz plānāka par vienu no Latvijā pieejamiem paraugiem, tomēr pēc struktūras, uzbūves un filtrējoša auduma tipa ir samērā līdzīga Latvijā pieejamiem analogiem un tajā ir iestrādāts filtrējošais slānis no līdzīga materiāla. Maskām veikts tests ar caursūkšanos (ar krāsvielu), kas apliecināja, ka divu stundu laikā krāsviela maskai cauri neizsūcas. Vērtējot respiratorus - lai arī ne tik ērti uzliekams un piemērojams, tomēr arī satur filtrējoša auduma kārtu, kura gan ir nedaudz plānāka un atšķirīga pēc uzbūves, salīdzinājumā ar citu paraugu. Abi respiratori testa laikā apliecina, ka tie aiztur krāsvielu no caursūkšanās".

Līdz ar to arī eksperta vērtējums nedeva pamatu apšaubīt masku un respiratoru funkcionalitāti un kvalitāti, uzsvēra NMPD vadītāja, piebilstot, ka arī vēlāk no ārstniecības iestādēm netika saņemtas pretenzijas par masku vai respiratoru kvalitāti.

Kā NMPD informējis "GP Nord", tikai 8.aprīlī ICR Ķīnas pārstāvis oficiālā vēstulē paziņojis "Henan Bianou Trading Co Ltd", ka viņu sertifikāts CE Nr. M8205920 tiek atsaukts un jauns sertifikāts tiks izsniegts desmit dienu laikā. 16.aprīlī šis pats ražotājs, kurš piegādājis maskas "GP Nord" līguma ietvaros, saņēmis jaunu sertifikātu "ICR Polska/WC/BI0040". "Svarīgi saprast, ka sertifikātus neizdod uz atsevišķu kravu vai atsevišķu saražotās produkcijas apjomu, bet gan ražotājam kopumā par ražotās preces atbilstību prasībām vairāku gadu periodam (konkrētajā gadījumā 5 gadi). Līdz ar to pārrāvuma brīdi līdz jauna sertifikāta izsniegšanai nebūtu pamats traktēt tā, ka šajā konkrētajā brīdī ražotā prece ir nekvalitatīva," uzskata Cipule.

Savukārt respiratoru ražotāja "Handan Hengyong" atbilstību apliecinot "BSI Assurence Uk Ltd" sertifikāts CE 690991, kas izsniegts pērn aprīli un derīgs līdz 2024.gadam. Tam klāt tikusi pievienota atbilstības deklarācija, kas saturējusi pilnvarotās iestādes marķējuma numuru CE 2797, tātad respiratori atbilduši Eiropas standartu prasībām.

"Līdz šim mūsu rīcībā esošā informācija nav devusi pamatu apšaubīt piegādāto masku un respiratoru funkcionalitāti un kvalitāti. Pārliecību par preču atbilstību ļauj stiprināt arī fakts, ka 23.aprīlī "Henan Bianou Trading Co Ltd" maskas BOJCK001, kādas tika piegādātas arī mums, ir iekļautas Eiropā izplatāmo preču sarakstā un šī uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā ir "GP Nord"," uzsvērusi Cipule.

Kā atzīmējusi Cipule, lai papildus apliecinātu Latvijai piegādāto masku un respiratoru kvalitāti un kliedētu jebkuras šaubas, NVD ir lūdzis Veselības inspekciju organizēt "GP Nord" piegādāto masku un respiratoru kvalitātes testēšanu kādā no Eiropas akreditētajām laboratorijām. Masku izvērtēšanu neatkarīgā laboratorijā Eiropā ir pasūtījis arī "Henan Bianou Trading Co Ltd" pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā.

Šobrīd NMPD sadarbojas ar Valsts kontroli, sniedzot tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju. "Tāpat esam gatavi sniegt visu nepieciešamo informāciju arī Valsts policijai pārbaudes veikšanai," piebilda Cipule.

"Es skaidri zinu, ka šī masku un respiratoru krava mūs izglāba. Tā deva iespēju savlaicīgi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā, veicot plašu testēšanu, lai laikus atklātu saslimušos un mazinātu inficēšanās riskus citiem. Tā novērsa Itālijas scenāriju ar mediķu masveida inficēšanos aizsardzības līdzekļu trūkuma dēļ un deva iespējas mediķiem dienestā, slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs sniegt pacientiem palīdzību," noslēgumā raksta Cipule.

"Jūtos atbildīga par savu darbinieku, citu mediķu un pacientu drošību, tāpēc mani uztrauc informācija, kas vedina apšaubīt piegādāto aizsardzības līdzekļu kvalitāti, lai arī, iespējams, tam nav pamata. Es varu paskaidrot, kāds ir mans redzējums un informācija, kas ir manā rīcībā. Taču es nevaru apgalvot, ka manā un kolēģu rīcībā ir visa informācija, vai to, ka apjomīgo informāciju saistībā ar šo piegādi, kur dažkārt nepieciešamas arī specifiskas zināšanas un kompetences, saprotu pareizi. Par saviem darbiniekiem esmu droša, bet man nav kompetenču un iemaņu pamanīt, redzēt un saprast negodprātīgus nodomus vai rīcības, ja tādi ir bijuši citu iesaistīto darbībā. Tāpēc ir labi, ka atbildīgās institūcijas šobrīd veic pārbaudes. Ļoti ceru, ka secinājumi nebūs ilgi jāgaida, jo šī situācija rada spriedzi ne tikai man, bet arī maniem darbiniekiem," piebilda Cipule.