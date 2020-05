Sabiedriskajā transportā būs jālieto mutes un deguna aizsegi

Atbilstoši valdības lēmumam Satiksmes ministrijas izstrādātais rīkojums par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā līdz ar citiem epidemioloģiski drošiem sabiedriskā transporta lietošanas noteikumiem paredz pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu. Savukārt pārvadātājiem ir jānodrošina pasažieru informēšana par piesardzības pasākumiem audio vai vizuālā formātā transportlīdzekļos, interneta mājaslapās, pieturās, autoostās, stacijās un citviet.

Pasažieri tiek aicināti nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem, savukārt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes informēt par šo prasību neievērošanu.

Ministrijā skaidroja, ka transportlīdzekļu vadītāji vai vilcienu konduktori, ievērojot noteikto distanci, personas identificēšanai var lūgt noņemt mutes un deguna aizsegu tiem pasažieriem, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumus.

Pārvadātāja pienākums ir informēt pasažierus par prasību lietot mutes un deguna aizsegu. Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsega. Transportlīdzekļu vadītāji vai vilcienu konduktori var aizrādīt pasažieriem un prasīt mutes un deguna aizsega lietošanu.

Atbilstoši valdības lēmumam republikas pilsētas pašvaldības var noteikt papildu nosacījumus pilsētu sabiedriskā transporta izmantošanai, tai skaitā nosakot mutes un deguna aizsega lietošanas kontroles pasākumus.

Satiksmes ministrijā norādīja, ka mutes un deguna aizsega lietošana ir tikai viens no pasākumiem, ko inficēšanās riska mazināšanai var veikt katrs pasažieris un ir pašu pasažieru veselības interesēs.

Vienlaikus pasažieri aicināti izmantot sabiedrisko transportu būtiskos gadījumos, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru, pēc iespējas ievērot divu metru distanci un transportlīdzekļa salonā vispirms ieņemt tās sēdvietas, kas atrodas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot no jau aizņemtajām sēdvietām.

Ministrijā skaidroja, ka pasažieru pārvadātājiem ir jāuzrauga pasažieru skaits transportlīdzekļa salonā un maršrutu reisu izpildē jānorīko transportlīdzekļi ar atbilstošu ietilpību, pēc iespējas ierobežojot mikroautobusu izmantošanu pasažieru pārvadājumos. Kur tas iespējams, pārvadātājiem jāorganizē pasažieru izvietojums transportlīdzekļa salonā tā, lai pasažieri vispirms aizņemtu sēdvietas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot, un, kur to pieļauj pasažieru skaits, sēžot vai stāvot ievērotu divu metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem). Pārvadātājiem tāpat ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.

Ministrijā norādīja, ka par rīkojumu ir informēti pārvadājumu organizētāji.

Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone pauda, ka no 12.maija vairs nebūs spēkā nosacījums par pasažieru skaita ierobežošanu vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, pārdodot biļetes ne vairāk kā 50% no sēdvietu skaita, tomēr, kur tas iespējams, pasažieriem autobusa un vilciena salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot divu metru distanci vienam no otra. Tāpat, ja autobusa vadītāja kabīne nav nodalīta no pārējā autobusa salona, pasažieri nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atrodas aiz šofera.

Plone norādīja, ka, rūpējoties par pasažieru drošību un veselību, pārvadātāji katru dienu dezinficē transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieskaras. Vairāki pārvadātāji autobusos nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļus.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus izvērtēt brauciena nepieciešamību un, ja ir iespējams, izvēlēties citas pārvietošanās alternatīvas.

