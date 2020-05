Lielāko daļu no ienākumiem - 42 300 eiro - Ķirsis saņēmis dividendēs no SIA "Fors Fortis", kur viņam pieder kapitāldaļas 2845 eiro vērtībā. Deklarācijā gan norādīts, ka 2019.gadā sākta uzņēmuma likvidācija, pirms kuras sadalīta uzņēmuma manta un izmaksātas dividendes no ienākumiem, kuri gūti vēl pirms kļūšanas par valsts amatpersonu laika posmā no 2008. līdz 2011.gadam.

20 870 eiro viņš nopelnījis arī par darbu Ārlietu ministrijā, ieņemot ministra padomnieka amatu, kā arī 5893 eiro nopelnīti par ministra padomnieka amatu Ekonomikas ministrijā.

13 332 eiro Ķirsis nopelnījis par Rīgas domes deputāta pienākumu pildīšanu, bet 970 eiro saņēmis no Zemessardzes štāba.

Ķirsim pieder zeme Garkalnes novadā, lietošanā ir dzīvoklis Rīgā un kapitāldaļas SIA "Štovītes" 2276 eiro vērtībā. Tāpat viņam pieder divas automašīnas - 1989.gada "Mercedes benz 420" un 2009.gada "Subaru forester".

Politiķim nav reģistrēti uzkrājumi, taču reģistrētas parādsaistības 127 000 eiro apmērā.