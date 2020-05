Bēgļu bērniem Latvijā ļoti grūti veicas ar attālinātām mācībām; palīdzēt nevar arī vecāki

Pēc Rupenheites paustā, LSK aprīlī turpināja strādāt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas režīmā, kas noteikta jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības dēļ. Aizvadītajā mēnesī īpaša uzmanība pievērsta ģimenēm ar bērniem - skolēniem, kuri turpina mācības attālināti.

Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu, ko nodrošina LSK, saņēmēju vidū ir 22 skolēni, no kuriem viens ir sācis sagatavošanās mācības Ropažu novada sākumskolas programmā. Pārējie skolēni mācās no 2. līdz pat 11.klasei. Pārsvarā skolēni no Patvēruma meklētāju centra (PMC) Muceniekos mācās Rīgas 93.vidusskolā, savukārt tie, kas patstāvīgi dzīvo ārpus PMC, mācās mazākumtautību skolās.

Pēc LSK pārstāves vārdiem, vislielākais izaicinājums saistībā ar attālināto mācīšanos skolēniem ir latviešu valoda, īpaši patvēruma meklētāju bērniem. Lielākoties skolēni nav spējīgi patstāvīgi apgūt uzdoto mācību vielu, kas kavē mājasdarbu izpildi latviešu valodas barjeras un interneta lietošanas zemo prasmju dēļ.

"Diemžēl arī bērnu vecāki nav spējīgi palīdzēt savām atvasēm zemo prasmju un valodas barjeras dēļ. Līdz ar to, lai sekmētu skolēnu mācību procesu, notiek intensīva LSK sociālo darbinieku un sociālo mentoru sadarbība ar skolotājiem, klases audzinātājiem, skolu vadību un ģimenēm," informēja Rupenheite.

Sociālie mentori palīdz bērniem izprast uzdoto mācību vielu un bieži vien arī izpildīt mājasdarbus. Pēc LSK pārstāves sacītā, novērots, ka bērniem trūkst līdzšinējā tiešā kontakta ar skolotāju, kura skaidrojumi iepriekš palīdzējuši mācību procesā. Tāpat trūkst arī asistentu atbalsts, kas tika nodrošināts skolā, bet nav pieejams attālinātā mācību procesā.

Kā pavēstīja LSK pārstāve, mentori regulāri izmanto skolēnu "e-klases" vietni, lai sekotu līdzi mācību procesam. Novērots, ka pārsvarā e-klasē pieejamas formālas norādes par mājasdarbu pildīšanu, taču bieži iztrūkst komunikācija par bērnu mācību procesu, piemēram, neskaidrību apzināšana vai papildus informācijas sniegšana izpratnes veicināšanai.

LSK sociālie darbinieki un mentori ir konstatējuši, ka vieglāk mācīties attālināti ir bērniem, kuriem ir krievu valodas zināšanas, jo tas atvieglo savstarpējo komunikāciju ar skolotājiem un sociālajiem mentoriem ar bērniem.

"Taču mentori strādā arī ar ģimenēm, kurā nav neviena starpvaloda - nedz krievu, nedz angļu. Mentori noskaidro uzdevumus no skolotājiem, tad ar tulka palīdzību tos pārtulko vecākiem un bērniem, tādā veidā sekmējot mācīšanās procesu un vielas uztveri," pavēstīja Rupenheite, norādot, ka īpaši grūti apgūt mācību vielu ir vecāko klašu skolēniem.

Kā pavēstīja LSK pārstāve, aprīlī biedrības divi sociālie darbinieki un vienpadsmit sociālie mentori sniedza savus pakalpojumus 90 patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu. No tiem 19 patstāvīgi dzīvo ārpus PMC. Pakalpojumu saņēmēju vidū bija 22 sievietes, 35 vīrieši un 33 bērni, no kuriem 22 ir skolēni.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" laikā. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.