Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Viņķele šodien publicējusi ierakstu, norādot, ka pateicas par iespēju uzspēlēt mūziku. Šodien tieši laikā esot kāds citāts no intervijas, kuru sniegusi žurnālam "OK!": '' Man nav bail no manām bailēm. Man nav bail izgāzties. Man nav bail kādam nepatikt".

Aprīlī Ieva Broka mani intervēja žurnāla OK! maija numuram, kas nu jau iznācis. Viens citāts no teiktā šodien tieši laikā. Paldies @Kilkuts par iespēju uzspēlēt mūziku. Un paldies visiem, kas #paliecmājās un izdejojās mājās. Nākamnedēļ būs mazāk ierobežojumu, bet esam prātīgi. pic.twitter.com/ISVIhegqAL — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 9, 2020

Tikmēr sociālajā tīklā "Facebook" viņa ievietojusi vietni, kurā var noklausīties viņas mūziku.

Jau ziņojām, ka veselības ministre Ilze Viņķele piektdienas vakarā piedzīvojusi debiju diskžokeja lomā - viņa tiešraides straumēšanas vietnē "Twitch" vadījusi "karantīnas diskotēku".

Ilzes Viņķeles DJ priekšnesums augstāk pievienotajā video vērojams, sākot ar laiku 01:04:00.

Viņķeli pie DJ pults uzaicinājis Kārlis Ķilkuts, kurš "karantīnas diskotēkas" tiešsaistē straumējis jau vairākas nedēļas nogales.