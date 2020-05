Pēc Gulbenes novada kultūras darbinieku “pusslepenā pandēmijas semināra” uzvirmojušas pamatīgas kaislības un “raganu medības”. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Raganu medības Gulbenē: pēc skandalozā semināra no darba atlaiž Staru kultūras nama vadītāju

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns

Pēc skandalozā Gulbenes novada kultūras darbinieku klātienes semināra laikā, kad valstī pandēmijas dēļ aizliegta pulcēšanās, no darba atlaista Daukstu pagasta Staru kultūras nama vadītāja Dārta Bežane. Viņai “caur puķēm” likts noprast, ka tādējādi viņa sodīta par to, ka par semināru esot izpļāpājusies žurnālistiem. Pati Bežana gan noliedz, ka par to būtu ziņojusi plašsaziņas līdzekļiem.