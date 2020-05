Kā ziņo policija, videomateriālā jauniete izvēlējusies ievietot un uzskatāmi parādīt to, ka viņa šo pārkāpumu ir veikusi, varonīgi izrādoties citiem jauniešiem un aprakstā ievietojot tekstu “Pārkāpju likumu”, pievienojot smejošo “emoji”. Videomateriālā redzams, kā viņa iekļūst teritorijā, pārkāpjot lentes, dejo uz rotaļu laukuma kuģa un izmanto citas atrakcijas. Tāpat jāatzīmē, ka ar viņu teritorijā atradās vēl vismaz viena persona, kura notikušo filmē. Komentāros jaunieši raksta, ka viņi arī tā ir darījuši, cits min, ka par šādu pārkāpumu viņu gan “paņēma ciet”.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par notikuma vietā policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu, uzliek naudas sodu līdz 280 eiro.

Valsts policija aicina vecākiem pārrunāt ar bērniem to, ka ierobežojumu neievērošana var novest pie nonākšanas policijas redzeslokā un pie administratīvā soda. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī ir uzsāktas administratīvās lietvedības par norobežojošo lenšu šķērsošanu, tāpat sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par šo pārkāpumu. Pēdējais no tiem sastādīts vakar kādam 14 gadīgam jaunietim par to, ka viņš Liepājā, Raiņa parkā šķērsoja un sabojāja uzstādīto norobežojošo lentu.

