Savu brīvo laiku bērni pašu spēkiem var ātri un ērti aizpildīt ar dažādām izklaidējošām aktivitātēm un viedierīču sniegtajām iespējām, taču jāatceras, ka lielākais motivators un atbalsts tomēr paliek vecāku uzmanība. “Šobrīd, strādājot no mājām, daudzi vecāki ir aizņemti, tādēļ var neizdoties veltīt bērnam tik daudz laika, cik gribētos. Taču pats svarīgākais ir ar bērnu sarunāties un palīdzēt saprast, kas viņam interesē. Tikai tad bērns spēs veiksmīgi attīstīt dažādas prasmes un, līdz ar to veidot un stiprināt savu personību, ko savukārt vecāki būs ielikuši caur savu ģimenes vērtību sistēmu,” stāsta I. Vanaga.

Mācīties var būt jautri – viedierīces to pierādīs

Mūsdienās bērni savus talantus un prasmes var spodrināt visdažādākajos veidos – dziedot, dejojot, spēlējot bumbu, vai arī, pievēršoties mobilajām spēlēm. Kā liecina 2019. gada nogalē Latvijā veiktais pētījums*, personīgais mobilais telefons ir 83% bērnu vecumā no 5 līdz 15 gadiem.

Neskatoties uz gados jauno telefonu īpašnieku augsto īpatsvaru, nav pamata mobilās ierīces uzskatīt tikai pat brīvā laika kavēkli – viedtālrunis var kļūt arī par lielisku palīgu un skolotāju. Šo faktu apzinās arī tehnoloģiju ražotāji, tādēļ jaunākās ierīces tiek radītas ne vien ar mērķi izklaidēt, bet arī sniegt bērniem izglītojošu saturu un parādīt, ka apgūt jaunas zināšanas var būt jautri un interesanti.

Arī psihoterapijas speciāliste Ilva Vanaga uzskata, ka mobilās spēles vecākiem var kļūt par pozitīvu resursu, lai attīstītu bērna kritisko domāšanu un celtu viņa pašapziņu. Viņasprāt, stratēģiskas spēles, kas sevī iekļauj, piemēram, dažādus skaitļošanas un vārdu veidošanas uzdevumus, var palīdzēt bērnam attīstīt kritisko spriestspēju un domāšanu, jo viņam paša spēkiem jāizstrādā taktika dažādas grūtības līmeņu iziešanai. Taču, lai bērns spētu iesākto pabeigt līdz galam un motivācija nepazustu, speciāliste uzsver, ka ieteicams sākt ar vienkāršākām spēlēm un pamazām virzīties un sarežģītākiem līmeņiem.

Aizraujoši piedzīvojumi mājas apstākļos

Mobilās spēles kļuvušas par veselu piedzīvojumu, kurā bērns var doties viens vai ar vecākiem, un kopīgi risināt visneparastākos uzdevumus. Viena no populārākajām stratēģijas spēlēm viedtālruņos šobrīd ir "Cut the Rope 2", kas plašu popularitāti ieguva jau 2010. gadā. Spēles laikā lietotājam nepieciešams pielietot fizikas zināšanas, lai palīdzētu galvenajam varonim – zaļajam mošķītim vārdā Om Nom – apēst pēc iespējas vairāk saldumu un sasniegt nākamo līmeni. Savukārt spēlē "Build a Bridge" spēlētājs tiek izaicināts pielietot savas, iespējams, vēl neatklātās inženiera prasmes, lai uzbūvētu stabilu tiltu, pār kuru vēlāk pārtransportēt dažāda izmēra transportlīdzekļus.

“Domājot par mobilo spēļu nozīmi bērnu ikdienā, pasaulē trešais lielākais lietotņu veikals "Huawei AppGallery" piedāvā saviem gados jaunākajiem lietotājiem šīs un vairākas citas populāras mobilās spēles. Tā, piemēram, ikvienam ir iespēja iejusties īsta varoņa ādā un pielietot savas stratēģa prasmes, lai gūtu uzvaru tādās uz pasaules grāvējiem balstītās spēlēs kā Star Trek Timelines un Game of Thrones: Beyond the Wall, vai arī izstrādāt labāko taktiku, lai izveidotu savu civilizāciju spēlē Rise of Kingdoms,” stāsta Aleksandrs Jekimovs, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Veic spēles izšķirošo gājienu ātri un droši

“Lai bērns varētu izbaudīt visas mobilo spēļu sniegtās iespējas, nepieciešams jaudīgs, spēlēm piemērots tālrunis. Tā, piemēram, jaunais "P40 Pro" viedtālrunis būs lieliska izvēle visiem spēļu entuziastiem, jo tas aprīkots ar Overflow displeju, lai jaunais spēlētājs varētu baudīt daudz plašākus un detalizētākus attēlus. Savukārt "SuperCool 3D" grafēna plēves sistēma parūpēsies par to, lai intensīvas spēlēšanas laikā tālrunis nepārkarstu,” stāsta A. Jekimovs.

Visas šīs mobilo spēļu lietotnes lietotāji varēs lejuplādēt lietotņu veikalā AppGallery, taču, ja tomēr neizdosies atrast savu iemīļotāko spēli, to ātri un vienkārši varēs pārnest no vecās ierīces uz jauno "Huawei" viedtālruni, izmantojot lietotni Tālruņa klons ("Phone clone"). Lietotājam atliks savienot abas ierīces, noskenēt QR kodu un izvēlēties konkrētos datus un lietotnes, kuras tas vēlas pārsūtīt.

Novērtēsim laiku, ko varam pavadīt kopā ar ģimeni, un dosimies gan īstos, gan virtuālos piedzīvojumos kopā!

*“Tele2” un pētījumu aģentūras “Berg Research” 2019. gadā veiktais pētījums par bērnu viedierīču lietošanas paradumiem.