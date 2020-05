Bauskas pusē degošā automašīnā atrasts miris cilvēks

Bauskas novadā plkst.8.03 saņemts izsaukums par degošu automašīnu, kura bija ietriekusies kokā. Automašīna dega pilnā piecu kvadrātmetru platībā. Automašīnā tika atrasts bojāgājis cilvēks.

Valsts policija informēja, ka nelaime notikusi Vecsaules pagastā uz autoceļa Bauska-Aizkraukle. Pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu "Honda Civic", nobrauca no ceļa un ietriecās kokā. Negadījuma apstākļus policija vēl skaidro.

Šonakt Rīgā piecstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dedzis dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā. Visā kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji ar autokāpņu palīdzību no ēkas evakuēja 15 cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Degušajā mājoklī tika atrasts bojāgājušais.

Tāpat šonakt Mārupes novadā dega divstāvu māja - deguši abi stāvi un jumts kopumā 450 kvadrātmertu platībā. Dzēšanas darbi vēl turpinās. Tos veicot, ēkā atrasts bojāgājušais.

Vēl aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkušie - Pļaviņu novadā cilvēks izcelts no upes, Jaunjelgavas novadā no grāvja un Limbažu novadā no ezera. Visos gadījumos mirušie nodoti Valsts policijai.

VUGD aicina makšķerniekus un atpūtniekus ievērot maksimālu piesardzību un atcerēties, ka, atrodoties laivā, ir jāvelk glābšanas veste. Vītola gan nevarēja pateikt, vai kāds no izceltajiem noslīkušajiem bijis makšķernieks vai atpūtnieks, uzsverot, ka šis ir aicinājums preventīvos nolūkos.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēmis 96 izsaukumus, no tiem 69 uz ugunsgrēkiem. 25 gadījumos dzēsta kūla un deviņos - meži. Veikti arī 17 glābšanas darbi, bet desmit izsaukumi bijuši maldinoši.