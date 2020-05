No VARAM budžeta Covid-19 seku likvidēšanai novirzīs 58 000 eiro

Informāciju par ministrijas un ministrijas padotības iestāžu izdevumiem un neizlietoto finansējumu, ko būtu iespējams novirzīt Covid-19 seku mazināšanai, VARAM apkopoja, balstoties uz Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) izdoto rezolūciju.

Kā ziņots, Kariņš iepriekš izdeva rezolūciju visiem ministriem pārskatīt valsts iestāžu izdevumus un neizlietoto finansējumu novirzīt Covid-19 seku mazināšanai. "Covid-19 pandēmijas rezultātā ir virkne pasākumu, kas šogad ir atcelti un nenotiks. Esmu uzdevis ministriem pārskatīt valsts iestāžu izdevumus. Neizlietoto finansējumu valdība novirzīs Covid-19 seku mazināšanai. Esmu aicinājis uz šādu rīcību arī neatkarīgās valsts institūcijas," pauda Kariņš.

Tā rezultātā ministrijās "atbrīvojušies trīs miljoni eiro", apkopojusi Finanšu ministrija (FM). Sasummējot šos līdzekļus ar marta sākumā ministrijās atbrīvotajiem līdzekļiem 1,4 miljonus eiro apmērā, kopumā izdevumu pārskatīšanas rezultātā ir rasti aptuveni 4,4 miljoni eiro.

FM patlaban vēl nesniedz detalizētu informāciju par to, kurās ministrijās un programmās rasts visvairāk līdzekļu, tomēr nauda Covid-19 krīzes mazināšanas pasākumiem gūta no līdzekļiem, kas bija ieplānoti ministriju un to resoru darbinieku komandējumiem, kā arī dažādām budžeta programmām.