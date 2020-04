Pagājušajā diennaktī miruši divi Covid-19 pacienti; inficēšanās konstatēta vēl 13 personām

Pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 un no 75 līdz 80 gadiem un miruši stacionārā.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 3250 Covid-19 testi, no kuriem 13 izrādījušies pozitīvi. Līdz šim Latvijā kopumā veikti 54 811 Covid-19 izmeklējumi un 849 no tiem ir bijuši pozitīvi. Savukārt no visiem 849 saslimšanas gadījumiem 348 iedzīvotāji ir izveseļojušies, bet 15 - miruši.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti 2 pacienti (kopā stacionāros ārstējas 42 pacienti: 38 pacienti ar vidēji smagu, 4 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 85 pacienti (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 29, 2020

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēti divi Covid-19 pacienti, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 42 ar jauno koronavīrusu sasirgušie - 38 pacienti ar vidēji smagu, bet četri pacienti ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 85 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka Latvija Covid-19 testēšanā pret iedzīvotāju skaitu 35 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu vidū ierindojas OECD vidējos rādītājos, apsteidzot 13 valstis, liecina organizācijas publiskotais pētījums.

Minētais pētījums liecina, ka Latvija testē vidēji 15,3 iedzīvotājus uz 1000. Šāds testēšanas apjoms pavisam nedaudz apsteidz 35 OECD valstu vidējo apmēru - 15,2 testētie uz 1000 iedzīvotājiem.