No Lietuvas maija vidū varētu atsākties pasažieru aviosatiksme; plāno lidot arī "airBaltic"

Pirmie pasažieru reisi uz ārvalstīm varētu atsākties 10.-15.maijā, otrdien, atbildot uz Seima deputātu jautājumiem, paziņoja Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis.

Viņš gan neminēja konkrētus galamērķus, taču norādīja, ka to nebūs daudz, un ka noteikti nedrīkstēs lidot uz valstīm, kurās netiek īstenoti koronavīrusa ierobežošanas pasākumi vai kuras ir koronavīrusa perēkļi.

"Valdība izskatīs jautājumu par to, kā (..) piedāvāt reisus mūsu Viļņas lidostā, taču tas noteikti nebūs šodien. Grūti minēt, [kad tas būs], mēs varētu orientēties uz pirmajiem soļiem kaut kad 10.-15.maijā," teica Skvernelis.

"Paskatīsimies, kādii varētu būt virzieni, acimredzot, nebūs daudz virzienu no tām valstīm, kurās nav noteikti stingri ierobežošanas pasākumi vai kuras ir [vīrusa] masveidīgas izplatīšanās perēkļi," sacīja premjers.

Savukārt Lietuvas satiksmes ministrs Jaroslavs Narkevičs žurnālistiem Seimā sacīja, ka vispirms pasažieru aviosatiksme varētu tikt atsākta ar Latviju, Poliju un Vāciju.

"Pirmie reisi varētu būt uz Latviju, Vāciju, Poliju, ja šīs valstis atsāks uzņemt [citu valstu] pilsoņus, jo gan Vācijā, gan Polijā ir divu nedēļu karantīna [no citām valstīm iebraukušajiem], tāpēc pilsoņiem, kuri aizlidos uz šīm valstīm, būs jāievēro karantīnas noteikumi," teica Narkevičs.

Viņš piebilda, ka par gatavību atsākt reisus informējusi Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa".

"Pusoficiāli [pie mums] i vērsusies "Lufthansa", piedāvājot iespēju lidot uz Lietuvu, viņi ir gatavi. Taču es zinu, ka arī citas aviokompānijas pārdod biļetes. "Ryanair", "Wizzair" ari citās valstīs pārdod biļetes reisiem uz Lietuvu, un tas, kad sāksies šis periods, būs atkarīgs no [Lietuvas] komisijas "Covid-19" jautājumos lēmuma," teica Narkevičs.

Savukārt Lietuvas tūroperatori informē, ka "airBaltic" jau no 13.maja plāno atsākt lidot vairākos maršrutos, un pirmais reiss būs no Rīgas uz Viļņu. Biļetes jau tiek pārdotas.

Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air" paziņojusi, ka pārdod biļetes lidojumiem no Viļņas - no 13.maija uz Londonu, bet no 17.maija - uz Milānu, Oslo, Parīzi un citiem galamērķiem.

Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos, kopš aprīļa sākuma no Lietuvas pārtraukti pasažieru avioreisi.