Premjers akcentēja, ka, pateicoties mūsu kopīgai sadarbībai, izdodas turpināt kontrolēt Covid-19 gaitu. "Ja salīdzinām sevi ar citām valstīm, mēs ļoti labi izskatāmies. Tas ir pateicoties visu kopīgai sadarbībai. Mūsu pūles nes zināmus augļus," vērtēja politiķis.

Kariņš piekrita, ka daudzus interesē jautājums par to, kā pasaule un valsts spēs iziet no Covid-19 radītās krīzes. Tāpēc politiķis uzdevis Krīzes vadības padomes sekretariātam rīt valdībā nākt ar scenārijiem, ceļa karti, kā iziet no krīzes.

"Sagaidām ceļa karti turpmākajām rīcībām. Jaunnedēļ tad būtu jāpieņem arī konkrēti lēmumi, lai visi varētu saprast, kas notiks pēc 12.maija," teica Kariņš.

Premjers gan uzsvēra, ka jebkādi lēmumi par Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu pārskatīšanu būs pakāpeniski, jo vīruss pasaulē nav uzvarēts - nav ne vakcīnas, ne zāļu ārstēšanai.

Atgādinām, ka no 13.marta līdz 12.maijam Latvijā saistībā ar Covid-19 pandēmiju izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā noteikta virkne dažādu ierobežojumu un aizliegumu.

Lai lemtu par kādu ierobežojumu mainīšanu, tiks piedāvāts četru nedēļu posmos mērīt vairākus Covid-19 saslimstības kritērijus, intervijā Latvijas Radio sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Pēc ministres teiktā, no līdzšinējiem datiem ir redzams, ka situācijas dinamiku var novērot četrās nedēļās. Tādēļ tiks piedāvāts "izmērāmo kritēriju režģis" un tieši tas būs rādītājs, kad un kādi ierobežojumi var tikt mainīti. Šie kritēriji būs - inficēto cilvēku skaits, jauno saslimšanas gadījumu pieauguma vai krituma temps, stacionēto cilvēku skaits, smago gadījumu skaits un arī tas, vai veidojas kompakti uzliesmojumi iestādēs vai apdzīvotās vietās.

Kopumā ministre domā, ka visi ierobežojumi 12.maijā, kas ir ārkārtējas situācijas termiņa beigas, nebeigsies.