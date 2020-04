Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 50.gadatirgus pārcelts uz vasaras beigām

142 Foto Latvijas amatnieki un mājražotāji piepilda Brīvdabas muzeju ar darinājumiem +138 Skatīties vairāk

Bija plānots, ka gadatirgus notiks 6. un 7.jūnijā, tomēr saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī tas pārcelts uz 1.augustu un 2.augustu.

"Vēlamies, lai jubilejas - 50.gadatirgus - izdotos īpaši bagātīgs un lai nekas nesabojātu mūsu pašu un meistaru atkal satikšanās prieku ar pasākuma viesiem. Gadatirgus ir mūsu apjomīgākais pasākums un pie tā rīkošanas muzejs diendienā strādā mēnešiem ilgi. Šobrīd jūtam, ka gan no pasākuma kvalitātes, gan kopējā sabiedrības labuma viedokļa būtu pareizāk, ja šo ilgi gaidīto notikumu pārceltu uz vasaras beigām," pavēstīja pasākuma organizatori.

Dalībnieki, kuri jau bija pieteikuši savu dalību šī gada gadatirgū, varēs to saglabāt. Tomēr, ja dalībnieki izvēlēsies atteikties no dalības pasākumā, organizatori lūdz par to ziņot līdz šī gada 5.jūnijam.

Izmaiņas ir skārušas arī citus Brīvdabas muzejā plānotos pasākumus - Mūsdienu amatniecības festivāls un VI Latvijas novadu amatierteātru svētki, kas tika plānoti 1. un 2.augustā, ir pārcelti uz 5. un 6.septembri. Šīs divas svētku dienas muzejā papildinās arī akcija "Satiec savu meistaru 2020".

Kā norādīja Maniņa, gadatirgum valsts kultūrtelpā ir ļoti nozīmīga vieta un tas allaž bijis svarīgs tautas nacionālās pašapziņas stiprinātājs. Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji pulcējas Dziesmu un Deju svētkos, tā amatnieki un tautas lietišķās mākslas meistari ik gadu sabrauc no visām Latvijas malām, lai rādītu savas prasmes, dalītos ar pieredzi un smeltos jaunus iespaidus turpmākajam darbam.

"Gadatirgus kuplināšanā piedalās ne vien amatnieki, bet arī folkloras kopas, deju grupas, dziedātāju ansambļi, kapelas, seno spēļu un rotaļu pratēji, nacionālo ēdienu darinātāji un citi dalībnieki. Viņi ir tie, kas kopj, radoši pārveido un iepazīstina mūsdienu sabiedrību ar latviešu tautas tradicionālo kultūru," akcentēja muzeja pārstāve.

Pērn gadatirgū piedalījās 549 tirgotāji ar amatniecības darinājumiem, 21 grāmatu tirgotājs, 185 pārtikas izstrādājumu tirgotāji, 18 ēdinātāji un tā apmeklējums bija vairāk nekā 36 000.

Saistītās ziņas "Atkal? Vienu jau aizkrāsojām" Brīvdabas muzeja apmeklētāju satrauc uz koka atstāts uzraksts krievu valodā Soctīklos sašutums, ka Brīvdabas muzejā neielaiž suņus No pītiem groziem līdz latviskām rotām un pašceptai maizei: Brīvdabas muzejā norisinās lielais gadatirgus