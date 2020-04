Visās pareizticīgo baznīcās Daugavpilī dievkalpojumi notiks aiz slēgtām durvīm, piedaloties tikai garīdzniekiem. Sākot ar 17.aprīļa vakaru, visas baznīcas būs pieejamas apmeklējumam tikai ārpus dievkalpojumu laika. Dievnami būs atvērti tikai individuālai lūgšanai, grēksūdzei vai aizlūguma pieteikšanai.

Daugavpils apriņķa prāvests, virspriesteris tēvs Dionīsijs Gorjunovs aicina tos, kas dosies uz dievnamu individuālai lūgšanai, nenest līdzi svētku mielastu. Tā iesvētīšana šajās dienās nenotiks un būs pieejama tikai pēc svētkiem individuālā kārtā, ievērojot visus drošības noteikumus un distancēšanās prasības.

Savukārt vecticībnieku baznīcās tiek solīts stingri uzraudzīt dievkalpojumu dalībnieku skaitu. Ārpus dievkalpojumiem baznīcas būs atvērtas individuālai lūgšanai.

Ticīgie tiek aicināti ievērot visus drošības pasākumus, lūgties un svinēt Lieldienas, paliekot mājās un nepārkāpjot izolēšanās noteikumus.

Iepriekš, ņemot vērā valdības piešķirtās pilnvaras, Tieslietu ministrija (TM) īpaši uzsvēra, ka reliģiskajām organizācijām laika periodā no 10. līdz 12.aprīlim un no 17. līdz 19.aprīlim, atkarībā no Lieldienu svinēšanas laika, Lieldienu svētku dievkalpojumu laikā vajadzētu aicināt iedzīvotājus palikt savās mājās un piedalīties svētku dievkalpojumos attālināti, tostarp, izmantojot internetu, televīziju un radio starpniecību.

Tāpat reliģiskajām organizācijām visus svētku dievkalpojumus nepieciešams plānot bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas atturoties no tādu reliģisku rituālu veikšanas, kas paredz tiešu kontaktu, skaidroja ministrijā.

TM arī izcēla, ka, apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas - dievnami - ir publiskās vietas un tās nav slēgtas apmeklētājiem, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi ierobežojumi un noteikumi par sociālo un fizisko distancēšanos.

Minētais nozīmē, ka ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro divu metru sociālā un fiziskā distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma video vai audio tiešraidi. Līdz ar to reliģiskajām organizācijām ir pienākums nodrošināt iespēju apmeklētājiem ievērot divu metru distanci jebkurā dievnama vietā, tostarp, ieejot dievnamā. Maksimālais ieteicamais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties dievnamā, ir 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu.

Reliģiskām organizācijām jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību pie ieejas dievnamā, aicinot tā apmeklētājus lietot sejas maskas.

Tāpat tām jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

Tāpat ziņots, ka šogad pareizticīgo Lieldienu dievkalpojumi tiks pārraidīti televīzijā un radio. Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, Lielās Piektdienas, Lielās Sestdienas un Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi notiks bez dievlūdzēju klātbūtnes.

Pareizticīgo Lieldienas tiks atzīmētas svētdien, 19.aprīlī.