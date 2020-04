Paaugstinās kareivju, instruktoru un virsnieku maksimālo vecumu dienestā rezervē

Likumprojektā, kas vēl jāpieņem Saeimai, paredzēts kareivju, instruktoru un jaunāko virsnieku maksimālo dienesta vecumu rezervē paaugstināt no 55 gadiem līdz 60 gadiem, bet augstāko virsnieku maksimālo dienesta vecumu rezervē paaugstināt no 65 gadiem līdz 70 gadiem. Šie grozījumi galvenokārt izstrādāti, lai ļautu visiem zemessargiem, ja tie vēlas, turpināt dienestu līdz 60 gadu vecumam.

Tāpat likumprojekts paredz jaunsargu ieskaitīšanu dienestā rezervē pēc aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa sekmīgas nokārtošanas.

Daļu no šīs apmācības jaunsargi jau apgūst valsts aizsardzības mācību laikā, tostarp divās praktisko iemaņu nometnēs. Līdz ar to, pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, lai iestātos dienestā rezervē, jaunsargiem būs jāapgūst tikai daļa no apmācību kursa. Pēc nepieciešamās apmācības apgūšanas jaunsargi un valsts aizsardzības mācību apguvušās personas varēs dot karavīra zvērestu un tikt ieskaitītas dienestā rezervē.

Saskaņā ar Militārā dienesta likumā noteikto, dienests Nacionālo bruņoto spēku rezervē nosaka rezerves karavīram konkrētu pienākumu izpildi, piemēram, ierašanos uz militārajām mācībām pēc pavēstes saņemšanas, tajā noteiktajā laikā un vietā.

Lai rezerves karavīri varētu saglabāt un pilnveidot iegūtās kaujas zinības, iemaņas un iepriekš iegūto sagatavotību efektīvai valsts aizstāvēšanai, tos ne mazāk kā reizi četros gados var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes mācībām. Savukārt kārtējo militāro mācību starplaikos karavīru var iesaukt uz pārbaudes mācībām līdz desmit dienām gan no darba brīvajā, gan arī darba laikā.

Militāro mācību laikā rezerves karavīri pilda aktīvo dienestu, viņiem ir karavīra statuss ar attiecīgām sociālām garantijām, viņiem izmaksā kompensāciju par katru militāro mācību dienu, un mācību laiks tiek iesaistīts viņu izdienas stāžos.

Turklāt uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ.