Fiksēts pirmais gadījums, kad roņu mazulis dzimis Latvijas piekrastē

Viņa stāstīja, ka DAP aprīļa pirmajā nedēļā saņēma informāciju no kādas Saulkrastu iedzīvotājas, kura pastaigas laikā bija pamanījusi roņu mazuli un tam blakus arī pieaugušo roni, kas mazuli visādi centies "pamodināt". Diemžēl šis gadījums nav bijis ar laimīgām beigām, jo ronēns gājis bojā un mamma to ievilka atpakaļ jūrā. Tomēr pētnieki atzīst, ka tas ir neparasts un no zinātniskā viedokļa interesants fakts.

"Roņu mammas uzvedība liecina, ka ronēns, visticamāk, ir jaundzimušais, kas pasaulē nācis Saulkrastu pludmalē. Līdz šim Latvijā roņu dzimšana nav dokumentāli pierādīta - pie mums nonāk Igaunijas piekrastē dzimušie ronēni, kuri jau uzsāk patstāvīgas dzīves gaitas un vairumā gadījumu priekšlaicīgi pazaudējuši savas mammas," stāsta DAP vecākais eksperts Valdis Pilāts.

Šoreiz neparastais gadījums ir nofilmēts un nofotografēts un pēc materiāla izvērtēšanas eksperts atzīst, ka ronēns, visticamāk, ir bijis nedzīvs. Vairāk informācijas būtu iespējams iegūt, nogādājot to sīkākai ekspertīzei, taču, tā kā mamma mazuli ievilkusi jūrā, tas vairs nav iespējams.

Pilāts skaidro, ka ronēni līdz Rīgas jūras līča Latvijas piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas un šogad piekrastē sastopams lielākais roņu mazuļu skaits pēdējos gados, kas visticamāk saistīts ar klimata pārmaiņām un neparasti silto ziemu. Šādos apstākļos roņu mammas mazuļus pasaulē laiž ierobežotā platībā uz mazām saliņām Igaunijas teritorijā, nevis kā būtu paredzēts - uz ledus.

Februārī un martā uz Igaunijas piekrastes salām dzimušie pelēko roņu mazuļi līdz Latvijas pludmalēm nokļūst peldus. Šeit viņi izlien sasildīties un uzkrāj spēkus tālākam ceļam, sacīja Pilāts.

Iedzīvotāji, sastopot ronēnus pludmalē, ļoti aktīvi vēršas DAP ar lūgumu tos glābt un pārvietot. DAP atgādina, ka ronēniem palīdzība lielākoties nemaz nav nepieciešama. Lielākais ronēnu drauds ir savā vaļā palaisti suņi, kas sakož un ievaino ronēnus, kā rezultātā to izredzes izdzīvot ir ļoti niecīgas.

Tāpēc DAP atkārtoti aicina iedzīvotājus, dodoties pastaigās pludmalē, savus četrkājainos draugus turēt piesietus pavadā. Liedagā redzamajiem ronēniem vislabākā palīdzība ir to ignorēšana, tāpēc aicinām likt tos mierā un netuvoties, aicināja DAP pārstāvji.