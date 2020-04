Jauns.lv jau rakstīja, ka svētdien, 5. aprīlī, Lietuvas robežsargi savā valstī neielaida 18 bulgārus, kuri piecās automašīnās brauca no Somijas, uz kurieni bija devušies peļņā – 11 vīriešus un septiņas sievietes. Sākoties Covid-19 krīzei, bulgāri sakravāja mantiņas un piecās vieglajās automašīnās devās uz dzimteni. Viņi veiksmīgi izbrauca cauri Igaunijai un Latvijai, bet pie Lietuvas robežas viņu ceļš mājup izbeidzās. Vienam no bulgāriem bija paaugstināta temperatūra, viņam tika konstatēta inficēšanās ar Covid-19, līdz ar to visai kompānijai tika liegta iebraukšana Lietuvā.

Tagad viņiem vismaz divas nedēļas ir jāpavada karantīnā, saka Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un teic, ka nezina, kas notiks pēc tam, kad šis laiks beigsies. Ar veselības ministres Ilzes Viņķeles rīkojumu nodibināta speciāla komisija, kam nu jālemj bulgāru liktenis un tas, kā viņus nogādāt dzimtenē. Visu sarežģī arī tas, ka Latvijā nav Bulgārijas vēstniecības un starptautiskā komunikācija apgrūtināta.

Pēc bulgāru palikšanas uz robežas Bauskas novada Grenctālē pašvaldībai steidzīgi bija jāmeklē telpas, kur bulgārus izmitināt, nodrošinot viņiem karantīnu. Tādas telpas tika atrastas Mežotnes internātvidusskolas kādreizējās kopmītnēs. Te jāpiebilst, ka ar koronavīrusu inficētais ir izolēts no pārējās tautiešu kompānijas. Bauskas novada pašvaldība tagad rūpējas par to, lai bulgāriem būtu gan ēdināšana (to nodrošina vietējie uzņēmumi, kuri gatavo pusdienas arī skolu ēdnīcām) un higiēnas preces.

Tāpat pašvaldība viņiem arī nopirkusi mobilo tālruni, lai nodrošinātu saziņu ar pagasta pārvaldi. Cigaretes “ieslodzītajiem” gan par pašvaldības līdzekļiem nepienākas, bet tās solījuši sarūpēt vietējie veikalnieki. Bet ārzemniekiem ir vēl viena neērtība – kopmītnes telpās nav interneta. Toties viņi ir paēduši, apģērbti un siltumā, pilnā apgādībā.

Saziņa ar ārpasauli gan ir liegta. Viņi pat nevar iziet no ēkas – piemēram, atkritumus viņi met ārā pa logu līdzās novietotajā atkritumu tvertnē. Valsts policijas Bauskas iecirkņa priekšnieks Ainars Stankevičs laikrakstam “Bauskas Dzīve” stāsta, ka nu policistiem nākas strādāt “mobilizējot visus spēkus” un virsstundas, tādēļ viņi gaida Jelgavas policistu palīdzību.

Sakarā ar bulgāru izmitināšanu Mežotnē, virs tās slēgta arī gaisa telpa, rakstīts Bauskas novada domes mājaslapā: “Sakarā ar nepieciešamību ierobežot nesankcionētu informācijas ieguvi ar droniem un citiem gaisa kuģiem, un lai nodrošinātu privātpersonu datu aizsardzības prasības personām, kuras atrodas Bauskas novadā, Mežotnes pagastā, Mežotnes internātvidusskolas telpās un teritorijā un kurām ir nozīmēta karantīna sakarā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu – kā arī ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Valsts robežsardzes aviācijas pārvalde noslēdza gaisa telpu minētajā adresē (perimetrs līdz 1 km)”. Tagad līdz bulgāru dzīvesvietas durvīm var piekļūt tikai tie, kuri viņiem piegādā pārtiku vai citas preces. Savukārt viesoties pie bulgāriem tagad nepieciešamības gadījumā atļauj tikai mediķiem.

Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Kalējs laikrakstam “Bauskas Dzīve” teica: “Lai mēs varētu pasargāt savus cilvēkus, karantīnā esošie ir ieslēgti un nevar izkļūt ārā, turklāt viņu ierobežojumus uzrauga Valsts policijas darbinieki”.

Tikmēr satraukumu par nelūgto viesu klātbūtni “Bauskas Dzīves” lappusēs izsaka vietējie iedzīvotāji:

Gvido Kalnmalis: “Manā ģimenē ir astoņi cilvēki, kuri ir potenciālajā riska grupā. Vietā, kur dzīvo šie pilsoņi, blakus ir mājas. Sargiem būs grūti nosargāt visus (..). Ja tiktu prasīts viedoklis no iedzīvotājiem, tad būtu labāk”.

Gita Staļūne: “Kāpēc vajadzēja tik tuvu apdzīvotai vietai izmitināt viņus? Visi logi viņiem ir vaļā. Esam satraukti”.

Vera Bergmane: “Šeit (pirms bulgāru iemitināšanas) bija daudz mierīgāk, bērni un vīrs strādāja no mājām. Ciematā dzīvo daudz cilvēku gados, kuri nekur nebrauc. Bija droši”.

Vietējie pauduši neizpratni, kāpēc bulgāriem nav ierādīta vieta tālāk no dzīvojamajām mājām, tuvāk robežai, piemēram, bijušajā Mežgaļu pamatskolā. Pašvaldība atbild, ka tas nav bijis iespējams tādēļ, ka tur nav bijušas atbilstošas infrastruktūras – piemēram, tur nav iespēju nomazgāties.