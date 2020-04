Ar kaimiņu parakstiem nepietiek! Daudzdzīvokļu nama iemītniekam piespriež sodu par radiatoru noņemšanu

Vasilijam pieder dzīvoklis pirmajā stāvā 12 dzīvokļu mājā, sešiem dzīvokļiem ir centrālapkure, pārējiem sešiem, ieskaitot Sujetova īpašumu, – krāsns apkure.

Ieradās komisija

Kad sāka tecēt radiatori un apsaimniekotājs nereaģēja uz Vasilija iesniegumiem, pašvaldībā ieteica radiatorus noņemt, savācot parakstus ar pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. No 11 dzīvokļiem deviņi īpašnieki deva piekrišanu Vasilija dzīvokli atvienot no kopējās apkures sistēmas. Sertificēts meistars noņēma radiatorus, dzīvokļa īpašnieks par to paziņoja apsaimniekotājam.

Pēc tam ieradās komisija, kura konstatēja, ka radiatori noņemti patvaļīgi, pārkāpts Būvniecības likums. Sastādīja aktu, un Administratīvā tiesa uzlika naudas sodu, kuru dzīvokļa īpašnieks samaksāja. Vai viņu sodīja likumīgi?

Kā rīkoties pareizi

Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Aivars Gontarevs skaidro, ka ar pārējo dzīvokļu īpašnieki piekrišanu ir par maz, nepieciešams arī projekts, kuru izstrādā sertificēts siltumapgādes inženieris.

Pirmkārt, ne vienmēr ir iespējams atslēgt centrālapkuri kādā vienā dzīvoklī. Jāskatās, kā ierīkotas apkures caurules; vai atslēgšana netraucēs mājas apkures funkcionēšanu.

Otrkārt, ja centrālapkuri iespējams atslēgt, projektā paredz cita veida apkures ierīkošanu. Ja ir saglabājušās krāsnis, pārbauda, vai tās un dūmvadi ir kārtībā. “Agrāk Rīgā pirmskara laika mājās, kurās bija ievilkta gāze, dzīvoklī atļāva ierīkot gāzes apkuri. Tagad to Rīgas domes Mājokļu un vides departaments visdrīzāk neatļaus,” saka Gontarevs. Var pāriet arī uz elektrisko apkuri, taču tā ir dārgāka par centrālapkuri. Apkures veida maiņa dzīvoklī bez saskaņota projekta ir patvaļīga būvniecība, kas ir administratīvs pārkāpums.

Kaimiņi var nepiekrist

Pēc tam kad izstrādāts projekts, jāsavāc pārējo dzīvokļu īpašnieku rakstveida piekrišana – 50% plus viena balss. Kaimiņi var arī nepiekrist, piemēram, viņi zina, ka īpašnieks dodas jūrā uz pusgadu vai strādā ārzemēs un dzīvoklis netiek apdzīvots. Tātad uz turieni plūdīs siltums no kaimiņu dzīvokļiem, viņiem būs vairāk jākurina vai vairāk jāmaksā par centrālapkuri.

Vai apkures veida maiņas projekts ir jāsaskaņo ar Būvvaldi? “Rīgas namu pārvaldnieks ar Būvvaldi bija vienojies, ka pietiek, ja saskaņo ar apsaimniekotāju. Taču katrā pašvaldībā var būt sava kārtība,” saka Gontarevs.

Projektu iesniedz mājas apsaimniekotājam. Ja tas piekrīt, drīkst noņemt radiatorus. Radiatorus noņemt var tikai tad, kad apkures sezona beigusies. Turpmāk jūs par apkuri maksāsiet nedaudz, tikai par projektā paredzēto siltuma zudumu apmēru.

Par apkuri nulle

Ja dzīvoklis ir atslēgts no centrālapkures, tas tik un tā saņem daļu siltuma, ko dod centrālapkure. Dzīvoklim cauri iet centrālapkures caurules, kas dod siltumu, to saņem arī no kaimiņu dzīvokļiem cauri sienām, grīdai un griestiem.

“Kādai mājai visiem radiatoriem bija uzlikti siltuma regulatori, un cilvēki maksāja pēc to rādījumiem. Skatāmies – vienam dzīvoklim rādījums ir nulle! Ejam pārbaudīt. Radiatori patiešām nogriezti uz nulli, ārā mīnus desmit grādi, bet dzīvoklī – plus piecpadsmit! Dzīvoklis atrodas mājas vidū, īpašnieks saņem siltumu no kaimiņiem un neko par to nemaksā. Tagad, uzstādot siltuma regulatorus, jānodrošina vismaz minimāla apkure, vairs nevar nogriezt uz nulli,” stāsta Gontarevs.

Daudzās pēckara laika mājās kāpņutelpās atrodas apkures radiatori. Rēķinā par apsaimniekošanu nav atsevišķas pozīcijas par kāpņutelpas apsildīšanu, tā iekļauta dzīvokļa siltuma patēriņā, tāpēc tiem, kas atslēgsies no centrālapkures, būs jāmaksā sava daļa par koplietošanas telpu apsildi.

Cik daudz būs jāmaksā, saskaitot to visu kopā? “Parasti šie siltuma zudumi veido ap 15–20 procentiem,” saka Gontarevs. Siltuma zudumus izmēra ar alokatoru un norāda projektā.

Pienākums uzturēt siltumu

Kas notiek, ja dzīvokļa īpašnieks, kurā ir individuāla apkure, tajā ilgstoši nedzīvo un dzīvoklis netiek apkurināts? “Dzīvokļa īpašnieka pienākums ir rūpēties par savu dzīvokli, arī to apkurināt, nodrošinot normatīvos paredzēto temperatūru no 18 līdz 23 grādiem,” norāda Gontarevs.

Kaimiņi nez vai iebildīs, ja jūs ziemā uz pāris nedēļām aizbrauksiet atvaļinājumā un dzīvokli nekurināsiet vai dzīvosiet nedaudz vēsākās telpās, 15 grādos.

Taču, ja blakus gadiem ilgi atrodas neapkurināti dzīvokļi, kaimiņiem ir pretenzijas. Tā ir nopietna problēma daudzdzīvokļu mājās ciematos, kur ir krāsns apkure un daudzi dzīvokļi stāv tukši. Ziemā tajos temperatūra nokrīt līdz mīnus grādiem, mājā aizsalst un plīst ūdensvada un kanalizācijas caurules.