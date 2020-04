Pirmā posma projektēšana no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai tiek uzticēta uzņēmumu apvienībai INECO-ARDANUY. Līguma summa ir EUR 13 523 414,78.

Otro trases posmu no Misas līdz Latvijas un Lietuvas valsts robežai projektēs uzņēmumu apvienība IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Līguma summa ir EUR 6 903 802,5.

“Esmu gandarīts, ka Rail Baltica projekta ieviešana turpinās arī šajā sarežģītajā periodā. Ir būtiski kāpināt projektēšanas tempus, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā varētu uzsākt būvniecības darbus. Aktīvā Rail Baltica būvniecības fāze, kas aizsāksies ar darbiem Rīgas Centrālajā stacijā jau šoruden, būs viens no Latvijas ekonomikas attīstības faktoriem un palīdzēs atgūties no Covid-19 radītajām sekām. Būvniecības darbu sākšanās Latvijā veidos jaunas darba vietas un dos būtisku pienesumu ar celtniecību saistīto nozaru attīstībā,” uzsver Tālis Linkaits, Latvijas Republikas satiksmes ministrs. “Es aicinu visus uzņēmumus aktīvi sekot līdz Rail Baltica attīstībai un piedalīties nākamajos iepirkumos, jo projekta virzība turpinās neatkarīgi no Covid-19 situācijas Eiropā. Projekta ieviesēji strādā tiešsaistes režīmā un darbu izpilde norit saskaņā ar plānoto”.

“Šodien mēs esam ļoti priecīgi sniegt vēl vienu apstiprinājumu būtiskam progresam Rail Baltica projekta ieviešanā. Abu būvprojektēšanas līgumu parakstīšana nozīmē, ka no šodienas visā Rail Baltica līnijā Latvijā, kā arī pasažieru terminālos Rīgas centrālajā stacijā un lidostā notiek projektēšanas darbi”, stāsta Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs. "Līdz ar to šobrīd visās trīs Baltijas valstīs kopumā tiek projektēti 643 km no Rail Baltica pamata trases."

Izvēlētie darbuzņēmēji būs atbildīgi par lauka izpētēm, vērtību inženieriju, būvprojekta pamatrisinājumu un dzelzceļa sliežu ceļa būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību visā būvniecības laikā.

Posms no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai ir garākais projektēšanas posms Latvijā - 94 km garš, un projektēšanas darbi prasīs 30 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem, kas Latvijā tika izstrādāta no 2014.-2016.gadam, šajā posmā tika identificēti šādi infrastruktūras objekti: 13 tilti, 36 ceļu pārvadi, 3 dzelzceļa pārvadi, 119 caurtekas un 3 dzīvnieku pārejas. Posms no Misas līdz Latvijas un Lietuvas robežai ir 45 km garš un projektēšanas darbi prasīs 24 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem šajā posmā ietilpst 4 tilti, 16 ceļu pārvadi, 4 dzelzceļa pārvadi, 54 caurtekas un 1 dzīvnieku pāreja.

85% no Rail Baltica projektēšanas darbiem nepieciešamā finansējuma nodrošina Eiropas Savienība un 15% – Latvijas valsts budžets.