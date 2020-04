VID atbalsta prasītājiem iesaka stingri izvērtēt atbilstību kritērijiem un brīdina, ka shēmu veidošana neies cauri

VID vadītāja skaidroja, ka visus uzņēmēju iesniegumus vērtē nevis VID darbinieki, bet automātiskā sistēma, kura stingri seko visu kritēriju atbilstībai atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

"Līdz ar to, pirms iesniegt pieteikumu, stingri jāizvērtē vai ir nodokļu parāds. Ja tāds ir, tad jābūt ar VID saskaņotam parāda nomaksas grafikam. Tāpat pašnodarbinātajam jāizvērtē, vai viņš netiek nodarbināts vēl kādā citā darbavietā. VID rīcībā ir visi dati un neatbilstība kādam no nosacījumiem ir viens no galvenajiem atbalsta atteikuma iemesliem," skaidroja Jaunzeme.

Tāpat VID vadītāja norādīja, ka dīkstāves pabalsta saņemšanas laikā pašnodarbinātajiem un MUN maksātājiem nedrīkst būt citu ienākumu. Pabalsta saņēmējiem būs jāiesniedz pašdeklarācija, ka ienākumi netiks gūti un VID to kontrolēs.

"Tas attiecas arī uz tiem pabalsta pieprasītājiem, ar kuriem martā vēl kādi klienti veic atlikušos norēķinus. Pabalsta prasītājiem pašiem racionāli jāizvērtē, kas viņiem būs izdevīgāk - saņemt līdz 700 eiro lielu pabalstu, vai turpināt sadarbību ar atlikušajiem klientiem. Ir dzirdēts par atsevišķiem gadījumiem, kad tiek plānota kādu shēmu veidošana, lai saņemtu pabalstu, taču tas neies cauri," stāstīja Jaunzeme.

Viņa piebilda, ka ne visi pašnodarbinātie šajā krīzē izjutīs trūkumu, jo starp pašnodarbinātajiem ir arī advokāti, ārsti, fizioterapeiti un daudzi citi brīvo profesiju pārstāvji. Jaunzeme norādīja, ka ir arī tādi pašnodarbinātie, kuru ienākumi pārsniedz miljonu eiro, un tie, visticamāk, pabalstiem nepieteiksies.

Savukārt uz jautājumu, vai tiks meklēts risinājums patentmaksas saņēmējiem, Jaunzeme norādīja, ka tas praktiski nav iespējams. "Šis ir visvieglākais nodokļu režīms - cilvēks nopērk patentu un neatskaitās VID par savu saimniecisko darbību. Līdz ar to šai nodokļu maksātāju grupai nav iespējams noteikt, vai viņi cieš kādus zaudējumus," sacīja Jaunzeme.

Viņa piebilda, ka VID atmaksās par patentu samaksāto naudu, ja kāds izvēlēsies pārtraukt darbību šajā nodokļu režīmā, taču citi atbalsta instrumenti nav iespējami.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien, 31.martā, atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu izmaksāt dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu darbiniekiem.

Pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) teiktā, pašnodarbinātajiem un autoratlīdzību saņēmējiem dīkstāves pabalsts būs 75% apmērā no līdz šim saņemtiem ienākumiem. Savukārt mikrouzņēmumos strādājošie varēs saņemt dīkstāves pabalstu 50% apmērā no līdz šim saņemtajiem ienākumiem.

Arī šai darba ņēmēju kategorijai dīkstāves pabalsts nepārsniegs 700 eiro.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts līdz šim lēmusi atvēlēt tuvu trim miljardiem eiro.