“top!” lauku veikalos ar apsargu palīdzību cīnās pret bezatbildīgiem pircējiem – pārsvarā jauniešiem un senioriem

Viens no valstī plašākajiem mazo lauku veikalu tīkliem ir “top!”. Šī tīkla mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte Jauns.lv par šādu pircēju pieplūdumu, kuri veikalos izraisa drūzmu un nevēlas ievērot piesardzības pasākumus, piemēram, vienam no otra ievērot divu metru distanci, sacīja:

“Mēs uzskatām, ka tā ir cilvēku bezatbildība neapzinoties rīcības sekas. Konflikta situācijas, galvenokārt, rodas ar vecāka gada gājuma cilvēkiem un jauniešiem. Jāatzīst, ka situācija uzlabojas, bet tāpat to neievēro visi, jo īpaši ārpus Rīgas. Pagājušajās brīvdienās saņēmām satraukumu pilnus zvanus no reģionu veikaliem, kur pircēji, kas bija izbraukuši no Rīgas baudīt silto laiku, ne vien veidoja sastrēgumus uz valsts ceļiem, bet arī pastiprināti iepirkās veikalos “top!”, ignorējot divu metru distanci, ko centāmies regulēt ar apsargu palīdzību, bet situāciju attīstība bija dažāda”.

Par pircēju “nekontrolētiem uzplūdiem” sašutuši arī sociālo tīklu lietotāji:

Andzej Mic: “Es aicinātu ātri rīkoties veikalos arī bez vīrusa. Nekad neesmu sapratis, kā var veikalā pastaigas solī vazāties un bolīties apkārt.

Martins Tarlaps: “Turpmāk grūtgalvjiem veikalā, kuri neievēros distanci, klepošu virsū. Cik ļoti idiotam ir jābūt, lai nesaprastu elementāru lietu, par kuru atgādinājums veikalā ir ik uz soļa? Ja neprot lasīt vai smadzenēs nesaslēdzas lasītais ar paša rīcību, varbūt demonstratīva klepošana līdzēs”.

Lea Briede: “Zvanīja 73-gadīgais tēvs. Teica, ka veikalā gandrīz sakāvies – aizrādījis vienam nekauņam par divu metru distanci un pretī dabūjis lamas. Neesot sitis, jo tam loham brilles. Nomierināju un teicu, ka tādus sist tagad likums ne tikai atļauj, bet ierosina. Jums arī iesaku”.

Māra Treiberga: “Pircēji jau arī varētu būt sakarīgi un pastāvēt ārā saulītē bez regulējuma... Nekas jau tādā mazā veikalā nemainās, lai būtu jāstāv un jāapbrīno letes”.

Inga Freimane: “Mazajos lauku veikalos vajadzētu ieviest regulējumu - iekšā laiž tikai noteiktu skaitu pircēju, šauras ejas un daži neapdomīgi staigā turp šurp. Pārdevējas ir apdraudētas”.

Es aicinātu ātri rīkoties ātri veikalos arī bez vīrusa. Nekad neesmu sapratis kā var veikalā pastaigas solī vazāties un bolīties apkārt. — Andzej Mic (@AndzejMic) March 31, 2020

Turpmāk grūtgalvjiem veikalā, kuri neievēros distanci, klepošu virsū.

Cik ļoti idiotam ir jābūt, lai nesaprastu elementāru lietu, par kuru atgādinājums veikalā ir ik uz soļa? Ja neprot lasīt vai smadzenēs nesaslēdzas lasītais ar paša rīcību, varbūt demonstratīva klepošana līdzēs. — Martins Tarlaps (@MTarlaps) March 22, 2020

Zvanīja 73gadīgais tēvs, teica, ka veikalā gandrīz sakāvies – aizrādījis vienam nekauņam par 2m distanci un pretī dabūjis lamas. Neesot sitis, jo tam loham brilles. Nomierināju un teicu, ka tādus sist tagad likums ne tikai atļauj, bet ierosina. Jums arī iesaku. — Lea Briede (@latviangrey) March 17, 2020

pircēji jau arī varētu būt sakarīgi un pastāvēt ārā saulītē bez regulējuma...nekas jau tādā mazā veikalā nemainās, lai būtu jāstāv un jāapbrīno letes — Māra Treiberga (@jenuufa) March 29, 2020