Vispārējas karantīnas iespējamai ieviešanai valdība gaidīs epidemiologu norādes

Vaicāts par vispārējās karantīnas ieviešanas iespēju Covid-19 izplatības mazināšanai, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka politiķu tāpat kā sabiedrības vidū ir dažādi viedokļi. Valdība vadās pēc epidemiologu viedokļiem, lemjot par rīcībām un iespējamajiem turpmākajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19.

"Diskusijas turpināsies. Ja sevi salīdzinām ar citām valstīm, Latvija ir labākā stāvoklī nekā citas valstis. Mēs esam ieklausījušies epidemiologu ieteikumos," teica premjers.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) norādīja, ka iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums par vispārējās karantīnas ieviešanu iepriekš neguva atbalstu valdībā. Pūce norādīja, ka šajā jautājumā viss ir atkarīgs no tā, kāda būs epidemioloģiskā situācija, un ka līdz šim noteiktie ierobežojumi strādā, ko apliecina tas, ka jauno gadījumu skaita pieaugums ir lēnāks nekā vairākās citās valstīs.

Pašlaik tādu ierobežojumu noteikšanai kā karantīna nav pamatota, jo tas "pilna karantīna" ir īstermiņa pasākums, jo to gan no ekonomiskā, gan psihosociālās izturības viedokļa, kad iedzīvotāji jūtas gandrīz kā ieslodzītie, ir grūti ilgi uzturēt, norādīja politiķis. Pēc iespējas ir jācenšas attālināt šo periodu, pauda Pūce. Viņš pauda, ka pagaidām tas izdodas, un akcentēja, ka valdības lēmumi balstās ekspertu ieteikumos, līdz ar to ir pamatoti ar zināšanām un datiem.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) norādīja, ka šajā jautājumā piekrīt Pūces paustajam viedokļi. Viņa skaidroja, ka pašlaik ieviestie pasākumi jau ierobežo darbības publiskajā sfērā, kā arī nosaka obligāto distancēšanos. Politiķe pauda, ka, arī realizējot attālināto mācīšanos, netiek celta panika un ka turpinās noteiktu nozaru darbība. Tādējādi tiek radīta pārliecība, ka krīzes situācija ir pārvarama un ka tiks darīts viss, lai ierobežotu vīrusa izplatību, akcentēja politiķe.

Arī nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) priekšsēdētājs Raivis Dzintars pauda, ka piekrīt Pūces norādītajam un ka Ministru kabinetam, tajā skaitā VL-TB/LNNK ministriem izšķirošie ir ekspertu un infektologu viedokļi.

Tas gan nenozīmē, ka nenotiek diskusijas, tajā skaitā nacionālās apvienības biedru domas dažkārt ir par stingrāku pasākumu īstenošanu, pauda politiķis. Viņš norādīja, ka "visi esam dzīvi cilvēki, diskutējam un gala rezultātā vienojamies par vienu risinājumu". Dzintars norādīja, ka nevar izslēgt, ka nākotnē būs jāpieņem drastiskāki un skarbāki ierobežojumi, bet tas ir jautājums, kas ir visu Latvijas iedzīvotāju rokās.

Politiķis akcentēja, ka, ja iedzīvotāji ievēros Covid-19 neizplatīšanas nosacījumus, raudzīsies, ka to ievēro citi un neizplatīs dezinformāciju, tad ir iespējams izvairīties no stingrāku nosacījumu ieviešanas.

"KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs norādīja, ka šajā jautājumā ir jāizvērtē abas iespējas - gan karantīnas ieviešana, gan neieviešana. Viņš norādīja uz negatīvo pieredzi Lietuvā ar karantīnas ieviešanu.

Kā ziņots, līdz 14.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot plašus pulcēšanās ierobežojumus. Tiek pieļauts ārkārtējo situāciju pagarināt uz ilgāku termiņu.