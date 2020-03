Saistītās ziņas Slavenā reanimatologa Pētera Kļavas privātā dzīve: ar mīļoto kopā gan lekcijās, gan klosterī Pēteris Kļava: esam uz civilizācijas robežas, veidojas taustiņdrāzēju civilizācija Populārais ārsts Pēteris Kļava: Sievietes, jūs neprotat lietot vīrieti!

Sociālajā vietnē Facebook Pētera Kļavas pārstāvji publiskojuši sirsnīgu video, kurā ārsts un lekciju vadītājs uzrunā savu auditoriju un potenciālos lekciju apmeklētājus.

“Mēs nezinām, kad atkal tiksimies, to tiešām tikai pats Dievs zina. Man ļoti nepatīk kāpt uz skatuves, kur nu vēl internetā runāt, bet dzīve piespiež. Tāpēc feisbukā un mājas lapā reanimare.lv jūs varēsit saņemt informāciju par tālāko. Tas būs saistībā ar mūsu reālo politekonomisko un sociālo un bioloģisko stāvokli valstī. Skaidrs, ka mēra laikā par dzīrēm neviens nerunā, bet es domāju, ka der atcerēties, it sevišķi tās mūsu sarunas par vērtībām. Par tām vērtībām, ko tagad dzīve mums masveidā uzspiež – mazliet apstāties, apstāties un saprast, kas tad ir vērtība. Vai tā ir saistīta ar kaut kādu jutekļu, sajūtu apmierināšanu, vai tomēr vērtība ir dzīvība, vērtība ir palīdzēt tuvākajam un uzņemties atbildību par sevi un par valsti. Šī dzīve uzrāda to, par ko lekcijās runājam – kas patiesībā ir galvenais cilvēka dzīvē un viņa attīstībā – tātad, ja ir ļoti lieli dzīves kairinājumi, kā zinām, tad tās patiesās vērtības tā kā pamūk. Tāpēc novēlu izmantot šo laiku klusumam, iekšējam mieram, pazemībai, iekšējai tīrībai un milzīgai atbildībai par to, kas ir. Jo visu mūsu kolektīvais prāts veido mūsu valsti, valsts izdzīvošanu, valsts kvalitāti un valsts labklājību. Šis ir mūsu eksāmens, un es ceru, ka mēs šo eksāmenu labi nokārtosim, pateicoties jums un Dievam. Mums, visai valstij un civilizācijai ir pienākums mainīties. Vienalga kādā veidā – vai tas ir ar vīrusu, vai ar karu. Būtībā tas arī ir karš. Mainīties uz smalkjūtības, uz atbildības pusi, uz vērtību pusi,” video uzrunā aicina Pēteris Kļava, informējot, ka viņa vadītās lekcijas, kas līdz šim norisinājās mūzikas namā “Daile”, jau drīz būs pieejamas virtuālajā vidē.