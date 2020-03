Turpmāk informāciju par Covid-19 negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems e-veselības portālā

Viņa skaidroja, ka šāda kārtība ieviesta, lai padarītu darbu mērķtiecīgāku un atslogotu iesaistītos cilvēkresursus, jo iepriekš jebkāda rezultāta gadījumā ikviens saņēma individuālu zvanu. Savukārt pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana Slimību un profilakses centra (SPKC) speciālists.

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese "www.eveseliba.gov.lv", jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc tam jāautorizējas, izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem - internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību. Analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē "Pastkastīte".

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties e-veselības portālam, tad, lai saņemtu informāciju par rezultātu, viņi zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234. Uz tālruni iespējams zvanīt no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst.8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz 15.

Kā ziņots, epidemiologiem negūstot informāciju par piecu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, speciālisti trešdien atzinuši, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs trešdien preses konferencē uzsvēra, ka šī diena ir nozīmīga ar to, ka pirmo reizi konstatēti pacienti, kuriem nav skaidra epidemioloģiskā saite ar kādu konkrētu saslimšanas gadījumu vai ceļojumiem uz ārzemēm.

"Ir pierādījumi, ka koronavīrusa transmisija notiek Latvijā. Šī informācija jāuzņem nopietni. Inficēties var arī sabiedrībā," akcentēja SPKC speciālists.

Turpmākā situācijas attīstība atkarīga ne tikai no pieņemtajiem lēmumiem, bet arī katra cilvēka rīcības ikdienā - galvenais ir sociāli distancēties, pauda Perevoščikovs, uzsverot, ka ar Covid-19 cilvēki var inficēties kā mikroautobusos un veikalos, tā arī citās publiskās vietās.