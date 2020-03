"Cert.lv" aicina iedzīvotājus savlaicīgi atpazīt krāpšanas kampaņas vairākās saziņas platformās

Viņš sacīja, ka patlaban no kiberdrošības aspekta aktualizējušās ir dezinformācijas kampaņas, ķēdes vēstules un nesaprotami zvani no it kā pārstāvēta uzņēmuma. Kā piemēru viņš minēja nesen notikušo ķēdes vēstuli, viltus ziņu, kas diemžēl netika sabiedrībā atpazīta kā maldinoša un vairumā izplatīta saziņas mobilajā lietotnē "WhatsApp".

Teivāns norādīja, ka kibernoziedzieki ir aktivizējušies arī finanšu jomā. Izmantojot dažādus saziņas kanālus, piemēram, e-pastu, tiek mēģināts pārliecināt iespējamos upurus atvērt kādu pielikumu vai failu, lai panāktu negodprātīgo mērķi.

Tāpat aktualizējusies datu izkrāpšanas kampaņa, kurā izplata Covid-19 pandēmijas izplatības karti, atklāja Teivāns. Šajā krāpšanā kibernoziedznieks aicina iedzīvotāju uzklikšķināt uz izplatības kartes un ievadīt tīmekļa vietnes "Facebook" personīgos piekļuves datus. "Šādi noziedznieks šos savāktos datus var izmantot citiem mērķiem, lai izplatītu kaitīgu saturu," viņš uzsvēra.

Tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Pēc Teivāna teiktā, konstatētas arī viltus ziedošanas platformas un viltus zvani it kā no autentifikācijas sistēmas "Smart ID" informāciju tehnoloģiju (IT) atbalsta, kuri sarunu uzsāk krievu valodā. "Pirmkārt, neviens uzņēmuma IT atbalsts nezvanīs pats, otrkārt, - nesāks sarunu krievu valodā," uzsvēra Teivāns.

Teivāns norādīja, ka patlaban notiek izmeklēšana par hakatonā radītu projektu "pandemic.lv", kurā norādīti Covid-19 saslimšanas gadījumu tieša atrašanās. Pēc viņa teiktā, projekta mērķis nav bijis ļaunprātīgs, taču "Cert.lv" sadarbojas ar Valsts policiju, lai pieņemtu lēmumu, kā rīkoties ar šo informācijas resursu.

"Cert.lv" pārstāvis aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, kritiski vērtēt sūtītāja kontaktus, kanālus, kā arī atpazīt neuzticamus pielikumus e-pastos un citās saziņas platformās. Ja iedzīvotājs nezina, kur vērsties par kādu kiberdrošības gadījumu, piemēram, viltus ziņām, aicina par to informēt Valsts policiju vai "Cert.lv".

Tāpat Teivāns aicina patērēt uzticamas informācijas kanālus, kurā nodrošināta aktuāla Covid-19 informācija.

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.

No 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.