Pazīstamā latviešu dzejnieka Vitauta Ļūdēna meitai Laimai nepieciešama palīdzība cīņā ar vēzi

Laimai ir divi bērni – 13 un 15 gadus veci. Pirms 7 mēnešiem viņai atklāts vēzis.



Laimai ir jālieto īpašas zāles – jaunākās paaudzes preparāts, kas spēj ievērojami apturēt vēža šūnu augšanas procesu, bloķējot to attīstību. Agrāk medikamentus Laimai piegādāja no Lietuvas, kur tie ir maksā lētāk – 350 eiro. Taču tagad zāles ir jāpērk Latvijā – nu jau par 520 eiro. Šī cena ir jau ar valsts piešķirto 50% atlaidi.

Lai palīdzētu Laimai savākt naudu zālēm, labdarības fonds BeOpen ir atvēris speciālu ziedojumu kontu.



Kontam ir piesaistīts programmas “Zaļā lampa” ziedojumu tālrunis 9 000 63 84 (1,42 eiro par zvanu)



Labdarības fonds BeOpen

Reģistrācijas nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Maksājuma mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Laimai Ļūdēnai

Kad zālēm ir dzīvības cena…

Laima pēc profesijas ir horeogrāfe, viņa pasniedza un iestudēja dejas, profesionāli nodarbojās ar fotogrāfiju. Taču smagā slimība tam visam pārvilka pāri strīpu. Aiz muguras jau ir trīs ķīmijterapijas seansi. Pirms trim mēnešiem pēc ķīmijterapijas kursa Laima zaudēja samaņu un salauza kāju. Lūzums izrādījās ļoti smags, nācās veikt divas operācijas. Priekšā vēl ir trešā – lai izņemtu metāla konstrukciju. “Visu mūžu esmu dzīvojusi pēc principa – sargā sevi pats, un Dievs tevi sargās. Slēpošana, slidošana, kalnos kāpšana – tas nav par mani. Kājas ir mans darba instruments, es vienmēr esmu tās saudzējusi,” stāsta Laima.

Šodien Laima ir gatava ķerties pie jebkura darba – kā fotogrāfe un dizainere viņa piedāvā profesionālas fotosesijas, telpu noformējumu. Laima līdz pēdējam brīdim cerēja tikt galā saviem spēkiem un negribēja nevienam lūgt palīdzību. Taču tagad ir skaidrs, ka pašai atrisināt problēmu ar zālēm neizdosies. Visi iekrājumi ir iztērēti ārstēšanai un operācijām, šobrīd Laimas vienīgais iztikas avots ir niecīgais pabalsts, ko valsts maksā viņai un bērniem. Par laimi, ar bērniem palīdz vecmāmiņa – bijušā vīra mamma. Vērsties labdarības fondā pēc palīdzības Laimu pierunāja pazīstamā ratiņtenisa trenere Terēza Stenclava, ar kuru Laima iepazinās pavisam nesen, ieraugot sludinājumu par to, ka trenere meklē kādu, kurš varētu uzņemt videoklipu par viņas audzēkņiem – bērniem ar īpašām vajadzībām.

“Es gribēju kļūt par sētnieku. Man šķita, ka tas ir pats labākais darbs – ar lielu lāpstu tīrīt pagalmā sniegu."

Laima kā brīvprātīgā piedāvāja trenerei savus pakalpojumus. Kad Terēza uzzināja par Laimas situāciju, viņa burtiski piespieda Laimu vērsties pēc palīdzības, faktiski – Terēza pati pirmā uzrakstīja labdarības fondam BeOpen. Bet Laima ilgi nevarēja saņemties, viņa arī šobrīd jūtas neveikli un neērti – visu laiku domā par to, ka ir daudz citu cilvēku, lielu un mazu, kuriem vēl vairāk nepieciešams atbalsts… Taču Terēzai Stenclavai izdevās pārliecināt Laimu par to, ka šīs zāles ir dzīvības jautājums, par to, ka jādomā par bērniem. Un par to, ka gaidīt ilgāk vairs nedrīkst.



Mūsu sarunas laikā Laima vairākas reizes atkārtoja, ka ļoti gribētu atrast iespēju piepelnīties. Viņa var ne tikai fotografēt un veidot dizainu, bet arī tulkot tekstus (no latviešu un angļu valodas). Laimas tulkojumi ir ļoti kvalitatīvi, jo viņa jau kopš bērnības aizraujas ar literatūru – raksta pasakas un dzeju. Šo talantu Laima ir mantojusi no tēva – pazīstamā latviešu dzejnieka Vitauta Ļūdēna, kurš ir daudzu dziesmu tekstu un bērnu grāmatu autors. Starp citu, grāmatu “Laimiņas valoda”, no kuras dzejoļi ir iekļauti skolas mācību grāmatās, viņš ir veltījis savai meitai.



Laima arī sapņo izdot savu grāmatu ar pasakām, kuru galvenais varonis ir viņas taksītis Susa. Taču tas pagaidām vēl ir tikai plānos.



Laimas mīļākais tēva dzejolis bija par krokodilu: “Upes ūdens zaļi zils / Tajā dzīvo krokodils.” Vēl bērnībā viņa ļoti mīlēja tēva grāmatu «Princis iet pa mākoņiem” – par ģimenes runčuku Princi, kurš bija ļoti līdzīgs tīģerēnam.



“Droši vien jūs bērnībā sapņojāt būt princese?” mēs pajautājām Laimai.

“Es gribēju kļūt par sētnieku. Man šķita, ka tas ir pats labākais darbs – ar lielu lāpstu tīrīt pagalmā sniegu. Tad astoņu gadu vecumā es izlasīju grāmatu “Grāfs Monte Kristo” un nolēmu kļūt par advokātu, lai aizstāvētu netaisnīgi notiesātos cilvēkus. Es pat iestājos Juridiskajā fakultātē, taču pavisam drīz sapratu, ka nespēšu apvienot mācības ar darbu un bērniem… Taču cilvēktiesību aizsardzības jautājums mani vienmēr ir ļoti satraucis... Tagad es pati esmu izrādījusies situācijā, kad mana dzīvība ir elementāri atkarīga no naudas. Ņemot vērā manu diagnozi, ja man nav naudas zālēm, sanāk, ka man nav tiesību uz dzīvi...



Laima ir ļoti spēcīgs un aktīvs cilvēks. Viņa nebaidās no grūtībām un tic labajam. Bērnībā viņa ļoti gribēja būt līdzīga Astridas Lindgrēnas pasaku varonei Ronijai, laupītāja meitai. Viņas mīļākā filma ir “Vējiem līdzi”. Laima gluži kā filmas varone Skārleta tic, ka bezizejas situāciju nav. Un mēs savukārt varam palīdzēt Laimai uzvarēt slimību.

Reāla iespēja

Pie mums onkoloģija vēl joprojām bieži tiek uztverta kā nāves spriedums. Speciālisti tam kategoriski nepiekrīt. Katru gadu parādās arvien jauni preparāti, kas ļauj apturēt slimības attīstību, dodot cilvēkam iespēju turpināt pilnvērtīgi dzīvot vēl daudzus gadus.

Taču šie medikamenti ir ļoti dārgi. Paši ārsti saka, ka tie netiek izrakstīti pacientiem, kuriem nav cerību uz izveseļošanos. Šādas zāles tiek nozīmētas darbspējīgiem cilvēkiem aktīvā vecumā, kuriem reālas izredzes…



Preparāts, kurš ir nepieciešams Laimai, vēl pavisam nesen nebija iekļauts valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Šobrīd valsts apmaksā 50% no tā vērtības. Tas jau ir liels solis uz priekšu.



Taču kāpēc tas netiek apmaksāts pilnībā? Diemžēl uz šo jautājumu atbildes nav. Mēs neesam ne politiķi, ne ierēdņi, un viņu vietā šos jautājumus risināt mēs nevaram. Mūsu spēkos ir tikai piesaistīt uzmanību šai tēmai. Un vismaz nedaudz palīdzēt konkrētam cilvēkam – divu bērnu mātei – glābt savu dzīvību, dodot vajadzīgo spēku un atbalstu.



Kā mēs varam palīdzēt?



